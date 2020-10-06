Больше о Samsung Galaxy F41: характеристики и цена

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Параметры и стоимость Samsung Galaxy F41 просочились в сеть накануне анонса

Samsung на 8 октября назначила премьеру новой серии Galaxy F, которая будет объединять в себе доступные камерофоны. Первенцем станет Galaxy F41 и в сети появились характеристики, а также объявили тот прайс, который он получит.

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Это будет типичный мобильник наших дней, который получит Infinity-U дисплей с тонкими рамками и каплевидным вырезом под фронталку. На тыльной стороне предложат сканер отпечатков пальцев и прямоугольный блок основной камеры с тремя датчиками изображения.

В арсенале Galaxy F41 будет Super AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма разрешением 2340х1080 пикселей, восьмиядерный чипсет Exynos 9611, 6 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной. Разрешение фронтальной камеры составит 32-мегапиксля и один из датчиков на тыльной стороне будет сверхширокоугольным на 8-мегапикселей, а другой — датчик глубины на 5 Мп. Характеристики ключевого сенсора не сообщаются.

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Среди прочих характеристик Galaxy F41 упоминается порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников, аккумуляторная батарея емкостью 6000 мАч и зарядка мощностью 15 Вт. Работать аппарат будет под управлением Android 10 с фирменной надстройкой One UI. Что касается ценника, то запросить за смартфон могут от $205-273.

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Источник: gizmochina