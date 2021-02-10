Samsung Galaxy S20 Fan Edition получит версию с Snapdragon 865+

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Производство Galaxy S20 FE с Exynos 990 прекратят, а взамен предложат вариацию с Snapdragon 865+

В прошлом году свет увидел Samsung Galaxy S20 Fan Edition, который создан по отзывам пользователей, и он стал попыткой предложить облегченный вариант флагмана за меньшие деньги. И этот мобильник был ориентирован, прежде всего, на тех, кто выбирает бренд при покупке.

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Но объективно по совокупности характеристик за свой прайс, Galaxy S20 FE стал одним из лучших смартфонов прошлого года. Правда, мы говорим, прежде всего, о версии с Snapdragon 865 на борту. Тогда как вариант с Exynos 990 выглядит спорным и, в первую очередь, из-за фирменного чипа, который по ряду параметров уступает своему визави от Qualcomm.

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Известно, что компания намерена продлить жизнь Samsung Galaxy S20 FE на рынке и готовит 4G-версию, которая будет базироваться на Snapdragon 865 без 5G-модема. Это позволит существенно расширить географию продаж и урезать ценник, а все это в итоге добавит популярности модели.

А сегодня известный сетевой информатор Ice Universe заявил о том, что Samsung намерена прекратить производство Galaxy S20 FE с процессором Exynos 990. Вместо этого она выпустит версию с платформой Snapdragon 865+. При этом источник не уточняет, будет ли это 4G-версия или же сохранят поддержку сетей пятого поколения.

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Источник: twitter