Xiaomi: мы победили. Суд встал на сторону компании в споре с США

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Фемида решила, что Xiaomi необоснованно была включена в санкционный список США

Сегодня в Китае Xiaomi проведет пресс-мероприятие, посвященное анонсу китайской линейки Redmi Note 10, а также представит наушники с активным шумодавом Redmi AirDots 3 Pro. Помимо презентации новинок у компании есть еще один весомый повод для гордости и радости. Суд в США ее оправдал и исключил из санкционного списка.

На сайте Гонконгской фондовой биржи появилось официальное заявление Xiaomi, в котором она сообщила, что 25 мая Окружной суд штата Колумбия вынес окончательное решение, где признал незаконным и отменил решение Министерства обороны США о включении компании в санкционный список тем самым сняв ограничения на приобретение и владение ценными бумагами китайской компании.

Естественно, что топ-менеджеры Xiaomi не скрывают своего ликования. Глава Xiaomi Лэй Цзюнь и глава Redmi Лю Вейбинг на своих страницах в Weibo оставили пост, где не без гордости оповестили, что «мы победили».

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Напомним, что 14 января правительство США внесло Xiaomi в санкционный список, тем самым введя запрет американским инвесторам на покупку и владение ценными бумагами компании. Спустя две недели китайская компания направила в суд иск с требованием отменить это решение. В начале мая Xiaomi и Министерство обороны США опубликовали совместное заявление о том, что китайская компания будет исключена из санкционного списка.

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Источник: mydrivers