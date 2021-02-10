Цена на Realme 9i, Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+ в Европе

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С такими ценами разочарование неизбежно

В разгаре сезон сплетен. А все по причине того, что февраль будет зашкаливать по концентрации новинок и инсайдеры всех мастей стремятся как можно больше рассказать о них. Объектом их внимания является и серия Realme 9, которая дебютирует 16 февраля. Очередной повод поговорить о новинках — политика ценообразования компании.

Сетевой информатор Судханшу Амбхоре опубликовал в Twitter информацию о​​ценах смартфонов Realme 9i, 9 Pro и 9 Pro+. Так, по его информации Realme 9i появится в Европе в двух модификациях с 4/64 Гб и 4/128 Гб памяти. Запросить за них могут $248 и $271 соответственно.

Также в двух версиях предложат Realme 9 Pro, но с 6/128 Гб и 8/128 Гб памяти. За базовый вариант должны запросить $362, а старшая версия обойдется в $396. На выбор предложат черный, синий и зеленый цвета. Realme 9 Pro+ уже в младшей версии будет обладать 8/128 Гб памяти и оценить его могут в $429. В ряде стран смартфон можно будет приобрести с 8/256 Гб, а запросить за него могут в районе $498 (!).

Самым интересным среди всех новинок выглядит Realme 9 Pro+, но с такими ценниками у него не так много шансов стать хитом продаж. Все же $500 уже другой уровень, в шаге от премиума. И от смартфона с такими характеристиками ждешь большего, чем предложит Realme 9 Pro+. Но не забываем, что разговоры о ценах лишь слухи и реальность может оказаться более радужной, чем предсказания.

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Источник: gizmochina