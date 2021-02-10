У Realme 9 Pro + будет камера как у Realme GT 2 Pro или Xiaomi 12

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Компания раскошелилась на Sony IMX766 в оптическим стабом

Чуть больше двух недель остается до презентации Realme 9 Pro и Realme 9 Pro +. О новинках уже многое известно, но сетевые источники и сама компания находят что нам рассказать о них. Например, о камере Realme 9 Pro+, которая должна стать ключевым конкурентным преимуществом модели.

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Так, ранее было сообщено, что в качестве главного датчика в основной камере Realme 9 Pro + будет выступать сенсор на 50-мегапикселей с системой оптической стабилизации изображения, которую не встретишь в доступных устройствах. Оптический стаб прерогатива флагманов и устройств сегмента «средний+». Можно было предположить, что компания предложит 50 Мп модуль Samsung ISOCELL JN1, но она предпочла использовать топовый датчик.

Пришло сообщение, что выбор пал на датчик Sony IMX766, который можно встретить в таких смартфонах как Xiaomi 12, realme GT 2, Realme GT 2 Pro, OnePlua 9RT, Oppo Find N, Oppo Find X3 Pro, Honor Magic 3 Pro и прочих устройствах.

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Известно, что Realme 9 Pro + предложит 6,43-дюймовый AMOLED‑экран с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+, чипсет Dimensity 920, до 8 Гб оперативной памяти, аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой и операционную систему Android 12. В Индии ценник на смартфон может стартовать с отметки $270.

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Источник: gizmochina