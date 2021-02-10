Цена на Realme GT Master Edition и Realme GT Master Explorer Edition в Европе уже объявлена

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В преддверии анонса официальный интернет-магазин компании показал ценники на смартфоны

Завтра, 18 августа должен состояться глобальный релиз realme GT Master Edition и Realme GT Master Explorer Edition, которые дебютировали в Китае в прошлом месяце. Пока мы ожидаем их премьеру, компания не стала тщательно оберегать информацию о ценниках на смартфоны. Интернет-магазин Realme показал, сколько компания намерена просить за новинки в Европе.

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Приобретение Realme GT Master Edition в версии с 8/256 Гб памяти обойдется в 400 евро. За Realme GT Master Explorer Edition с 12/256 Гб памяти придется отдать 500 евро. Оба смартфона предлагают в комплекте зарядное устройство и будут доступны только в сером цвете с «чемоданным» дизайном и тыльная крышка текстурирована веганской кожей.

Напомним, что Realme GT Master Explorer Edition обладает чипом Snapdragon 870, 120-герцовым Super AMOLED‑дисплеем с HDR10+ и диагональю 6,55 дюйма, батарейкой емкостью 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой, модулем NFC и сенсором Sony IMX766 в качестве главного в основной камере.

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Realme GT Master Edition предлагает 6,43-дюймовый Super AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор на 4300 мАч с зарядкой мощностью 65 Вт, платформу Snapdragon 778G и в качестве ключевого в тыльной камере выступает датчик на 64 Мп.

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Источник: gsmarena