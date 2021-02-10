Цены на Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X в Европе

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Однако ценники кусаются

Мало денег — берите Xiaomi. Такое мнение бытовало несколько лет. Но теперь все изменилось. Xiaomi метит в премиум и начала тянуть ценники вверх. Это должны будут оценить на себе фанаты компании за пределами Китая, которые захотят приобрести какую-то из новинок серии Xiaomi 12.

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Сетевые информаторы готовят нас к тому, что в Европе Xiaomi 12 будет доступен в двух модификациях с 8/256 Гб и 12/256 Гб памяти, а запросят за них около 800 ($908) и 900 евро ($1022) соответственно. Для сравнения в Китае покупка этих версий обойдется в $628 и $690 соответственно.

Xiaomi 12 Pro будет представлен в таких же конфигурациях памяти, но младшая версия с 8/256 Гб может быть оценена в 1000 евро ($1136), а старшая с 12/256 Гб в 1200 евро ($1363). Для тех, кто позабыл, напомним, что на китайский рынок смартфон пришел с ценниками $785 и $848 соответственно. Самым доступным среди троицы станет Xiaomi 12X, покупка которого обойдется в 600-700 евро ($681-795). В Поднебесной прайс на эту модель стартовал с отметки $502.

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Что ж в плане стоимости своей продукции Xiaomi уже практически сравнялась с iPhone от Apple. Остается надеяться, что устройства китайской компании будут становиться только лучше в будущем и предложат продукцию высокого качества. Не только по части технического оснащения, но и софта. То, что Xiaomi предлагает сейчас не стоит таких денег на глобальном рынке, компания рано поверила, что она премиум-бренд.

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Источник: gizchina