С такой камерой Xiaomi 12 Ultra будет претендовать на звание главного камерофона

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Подход к комбинации датчиков аналогичен Xiaomi Mi 11 Ultra, по их усилили наработками Leica

Смартфоны Xiaomi становятся все лучше и лучше, прежде всего, в плане «железа». С уходом Huawei компания вдруг осознала, что может подвинуть Apple со своих позиций и выиграть в конкурсе на лучший флагман в мире. Xiaomi теперь сконцентрировалась на устройствах высшего класса, а тем кому мобильники попроще и подешевле стоит смотреть в сторону смартфонов под брендами Redmi и POCO.

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Чтобы побить Apple компании нужны новые высокого класса устройства. И вот таким «оружием» в битве за звание лучшего флагмана нынешнего года выступит Xiaomi 12 Ultra. Пока, возможность выхода этой модели не стоит списывать со счетов. Это наследие Xiaomi Mi 11 Ultra и претендент на звание главного камерофона компании.

Сегодня известный сетевой информатор Digital Chat Station опубликовал сведения о том, какой может быть камера Xiaomi 12 Ultra. По его данным, в качестве главного в основной камере выступит датчик на 50 Мп разрешением 8192х6144 точки с системой оптической стабилизации изображения. Дополнят его ультрашириком на 48 Мп, телеобъективом с аналогичным разрешением, поддержкой 120-кратного цифрового зума и OIS. Информатор подтверждает, что специалисты Leica приложили руку к камере Xiaomi 12 Ultra. В частности, речь идет о системе обработки изображений.

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Все выглядит так, что компания вновь использует ту же комбинацию сенсоров, что и предшественник. Но, возможно, в качестве главного тут предложат новый модуль Sony IMX707 вместо Samsung GN2. Это только предположение, правильное они или нет, узнаем точно после презентации, которая должна пройти весной.

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Источник: mydrivers