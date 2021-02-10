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Роутеры Wi-Fi давно стали незаменимым девайсом практически в любом помещении. Они обеспечивают быстрый и стабильный выход в интернет и имеют много преимуществ по сравнению с мобильными сетями.

Но технологии постоянно развиваются, и это тоже затрагивает Wi-Fi. Выходят новые стандарты беспроводного подключения, благодаря которым увеличивается скорость выхода в сеть.

В сегодняшней статье мы обсудим, чем отличаются друг от друга актуальные сейчас стандарты Wi-Fi – 4, 5, 6 и 7. Также ответим на вопрос, какой Wi-Fi роутер выбрать, исходя из типа помещения и собственных потребностей.

На какие параметры обратить внимание при выборе Wi-Fi роутера

Wi-Fi роутеры (или маршрутизаторы) являются самым популярным типом устройств, поскольку обеспечивают беспроводную передачу данных с помощью радиоволн.

Беспроводные маршрутизаторы – это идеальный вариант для смартфонов, ноутбуков, планшетов, смарт-телевизоров и другой техники.

Итак, какие характеристики нужно учитывать, если собрались покупать Wi-Fi маршрутизатор:

Диапазоны . Они могут быть на частоте 2,4 ГГц или 5 ГГц. Первый вариант самый распространенный. Но стабильность подключения может быть не очень высокой из-за частых перезагрузок сети.

Диапазон 5 ГГц более стабильный, хоть и работает на меньших расстояниях. Роутеры с поддержкой 2.4 ГГц и 5 ГГц называются двухдиапазонными, и это универсальный вариант.

Только необходимо учесть, что не все устройства подключаются к 5 ГГц. К примеру, недорогой ноутбук, который вышел лет пять назад, может работать только на диапазоне 2.4 ГГц.

Количество антенн . Здесь все очень логично и просто: чем больше антенн, тем больше зона покрытия.

Обычно роутеры имеют от двух до четырех антенн. Но немаловажную роль играет не только количество антенн, но и коэффициент усиления, обозначаемый как dBi.

Простой пример: если у антенн коэффициент усиления указывается как 5 dBi, то зона покрытия будет больше, чем при коэффициенте 2,5 dBi.

Стандарт связи . Ключевой параметр, о котором мы сегодня подробно поговорим. Wi-Fi 1, Wi-Fi 2 и Wi-Fi 3 уже безнадежно устарели, а вот Wi-Fi 4, 5 и 6 все еще остаются актуальными. Новейший стандарт на данный момент – это Wi-Fi 7.

Порты подключения . Еще одна важнейшая деталь – это стандарт порта WAN. Обычно это порт Ethernet или DSL. Некоторые роутеры поддерживают два вида порта, но таких моделей немного.

Этот момент обязательно уточните у провайдера: одни операторы используют Ethernet, другие – DSL (ADSL, VDSL). Если выбрать роутер с неподходящим портом, вы просто не сможете подключить себе интернет.

Учитывайте и количество портов LAN. Они необходимы для подключения стационарных компьютеров, телевизоров и другой техники, не поддерживающей беспроводной Интернет.

С основными моментами разобрались, а теперь более подробно обсудим именно стандарты Wi-Fi.

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Что выбрать: Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 или W-Fi 7

Несмотря на то, что Wi-Fi 6 и 7 самые последние и скоростные, их использование не всегда целесообразно. Для многих пользователей подойдет Wi-Fi 5, а некоторым вообще будет достаточно Вай-фая 4.

Wi-Fi 4 – экономичный вариант не для всех

Mercusys MW301R

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Wi-Fi 4, также обозначаемый как 802.11n, был значительным прорывом по сравнению с предыдущими поколениями. Он работает на частотных диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц, поддерживает скорость до 300 Мбит/с, и до сих пор очень популярен.

Но для активных пользователей, проживающих в квартирах и имеющих несколько устройств, Wi-Fi 4 вряд ли подойдет.

Это скорее доступный вариант для пожилых людей, живущих где-то в сельской местности в частном доме. К примеру, для бабушки, которая имеет один телефон и она не часто пользуется интернетом.

Из роутеров с поддержкой Wi-Fi 4 мы можем посоветовать модель Mercusys MW301R . Это базовый маршрутизатор с доступной ценой и только необходимыми параметрами.

Mercusys MW301R использует две антенны 20 dBm, частотный диапазон здесь 2.4 ГГц со скоростью до 300 Мбит/с, а WAN-порт со стандартом Ethernet.

Wi-Fi 5 – оптимально для небольшой квартиры

Xiaomi Mi WiFi Router 4A Basic Edition

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Wi-Fi 5 (802.11 ac) уже более продвинут и станет подходящим вариантом для однокомнатной или двухкомнатной квартиры. Но Wi-Fi 5 работает только в диапазоне 5 ГГц, поэтому такие роутеры также поддерживают Wi-Fi 4 с частотой 2.4 ГГц.

Это сбалансированный вариант, поскольку диапазон 2.4 ГГц обычно забит и ему в помощь приходит 5 ГГц. Маршрутизаторы по Wi-Fi 5 стоят уже дороже, но все равно помещаются в бюджетный сегмент.

Если у вас не так много гаджетов и вы не живете в огромной квартире или двухэтажном частном доме, можете рассмотреть к покупке роутер со стандартом 802.11 ac.

Обратите внимание на Xiaomi Mi WiFi Router 4A Basic Edition . Стоит он недорого и полностью покроет основные потребности. Роутер двухдиапазонный, максимальная частота в диапазоне 2.4 ГГц достигает 300 Мбит/с, а на 5 ГГц – 867 Мбит/с.

Имеется надежный стандарт безопасности WPA2. У роутера четыре антенны с усилением 5 dBi. Mi WiFi Router 4 A Basic Edition оснащен одним портом WAN и двумя LAN-портами со скоростью 100 Мбит/с.

Wi-Fi 6 – идеально для любителей техники

TP-LINK Archer AX1800

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Далее следует Wi-Fi 6 (802.11 ax), и вот роутеры с этим стандартом можем советовать практически всем. Особенно семьям, в которых множество девайсов: несколько смартфонов, ноутбук, планшет, телевизор, а еще техника из «умного дома».

Если смотреть по техническим характеристикам, то скорость Вай-фая 6 не сильно увеличилась по сравнению с предыдущим поколением.

Но все равно максимальная скорость достигает 9.6 Гбит/с, хотя при реальном использовании достичь ее практически невозможно. С частотными диапазонами тоже все хорошо – есть 2.4 ГГц и 5 ГГц.

Иногда можно встретить такой стандарт, как Wi-Fi 6e. Его нельзя назвать отдельным поколением, это просто улучшенная версия Вай-фая 6, но с частотой 6 ГГц.

Имейте в виду, что на таком диапазоне работают далеко не все устройства, а маршрутизаторы с поддержкой Wi-Fi 6e стоят очень недешево.

Возвратимся к Wi-Fi 6. Если ищете роутер с таким стандартом, отличным вариантом станет TP-LINK Archer AX1800 . Этот бренд не нуждается в представлении, а сама модель может похвастаться крутыми параметрами.

Роутер работает в двух диапазонах, максимальная скорость на 2.4 ГГц – до 574 Мбит/с, а на 5 ГГц – 1201 Мбит/с. Имеются четыре внешних антенны с коэффициентом усиления 23 dBm.

Поддерживается разработка MU-MIMO. Если объяснять простыми словами, то это обеспечивает увеличенную пропускную способность канала и более качественную и стабильную сеть.

Wi-Fi 7 – «тяжелый люкс» для нестандартных задач

TP-LINK Archer BE800

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И, наконец, самый скоростной и мощный стандарт на сегодняшний день – это Wi-Fi 7 (802.11be). Это поколение было разработано совсем недавно, и пик его популярности придется на 2024 год.

Пока рассматривать роутеры с Вай-фай 7 для обычного повседневного использования не стоит. Такой стандарт подойдет только для большого офиса, где подключено множество устройств и требуется максимальная скорость интернета. А еще это отличный вариант для гейминга.

Пропускная способность Wi-Fi 7 увеличена до 46 Гбит/с. Согласитесь, что пока это какие-то нереальные цифры. Поддерживаемые частотные диапазоны – от 2.4 ГГц до 6 ГГц.

Даже среди смартфонов моделей с Wi-Fi пока очень мало. Первый приходящий на ум телефон – это Samsung Galaxy S24 Ultra. Но в течение 2024 года должно выйти много телефонов, ноутбуков, планшетов и другой техники со стандартным 802.11be.

Выбор роутеров тоже очень ограничен. И стоят все устройства невероятно дорого. Из суперкрутых моделей рекомендуем TP-LINK Archer BE800 . У него 3 диапазона, 8 внутренних антенн и 6 LAN-портов.

Для входа TP-LINK Archer BE800 использует Ethernet или SFP (оптику). Максимальная скорость в диапазоне 6 ГГц достигает 11520 Мбит/с, а полоса пропускания – 320 МГц. Есть один порт USB 3.2 Gen1.

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Выводы

Мы рассказали вам обо всех стандартах Wi-Fi, которые актуальны в 2024 году. Если подвести итоги всего вышесказанного, то выходит, что самые оптимальные и распространенные поколения – это Вай-фай 5 и 6. Для повседневного использования рекомендуем выбирать между ними.

Wi-Fi 4 все-таки не может обеспечить хорошее покрытие и стабильный интернет, особенно при подключении нескольких устройств. Поэтому такие роутеры не подойдут активным пользователям.

А седьмое поколение Вай-фая пока не достигло пика своей популярности и только набирает обороты. Но когда выйдет больше устройств с таким стандартом, это станет настоящим прорывом в мире технологий.

А какими Wi-Fi роутером пользуетесь ли вы и довольны ли качеством интернета? Напишите в комментариях.