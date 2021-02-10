Почему замена экрана в телефоне стоит по-разному: разбираемся «по пальцам»

95

Когда телефон падает на асфальт и покрывается трещинами, первый вопрос в сервисе: «Сколько стоит ремонт?». И тут начинаются чудеса, потому что для одной модели ремонт стоит копейки, а для другой половину стоимости нового гаджета. Дело не в том, что мастера хотят вас обмануть. Просто современный экран – это не просто стекло, по которому мы водим пальцем. Это сложный бутерброд из тонких деталей, где каждая имеет свою цену. И чем дороже был ваш телефон изначально, тем сложнее и дороже устроена эта конструкция внутри.

Из чего состоит цена: три главные детали

Стоимость ремонта зависит от того, насколько сильно вы приложили телефон. Экран состоит из нескольких слоев и не всегда нужно менять их все. Мастера обычно смотрят на следующие вещи:

Тип самой панели: В дешевых телефонах стоят обычные экраны (IPS), они недорогие. У дорогих – яркие и сочные (AMOLED), они сами по себе очень ценны в производстве.

Качество запчасти: Можно поставить оригинал от завода (это дорого), а можно выбрать копию из Китая (это дешево, но цвета могут быть хуже).

Сложность работы: В новых телефонах все склеено так плотно, что разобрать их, ничего не сломав – это настоящее искусство, за которое нужно платить.

Дополнительные фишки: Если под экраном стоит сканер отпечатка пальца, ремонт автоматически становится дороже.

Почему за одну и ту же модель просят разные деньги?

Бывает так: вы обзвонили три сервиса, и везде цена разная. Это зависит от того, что предлагают заменить. Дело в том, что экранный модуль – это стекло, сенсор (тачскрин) и сама матрица, показывающая картинку. В эталоне, если разбилось только стекло, его можно срезать и наклеить новое. Это дешевле, но требует дорогостоящего оборудования. Например, если вы ищете дисплеи для телефона Meizu , вам могут предложить либо отдельно стекло, либо весь модуль в сборе.

Вот небольшой список, как понять, на что вы «попали»:

Только стекло: Картинка идеальна, сенсор работает, просто есть трещины. Это самый дешевый вариант. Сенсор: Телефон не слушает пальцы или нажимает все сам. Здесь цена средняя. Матрица: По экрану пошли пятна, полосы или просто черный. Это самый дорогой ремонт, потому что нужно менять все.

Когда ремонт становится бессмысленным?

Иногда ремонт – это просто выброшенные деньги. Если у вас старый телефон, который и так уж «тормозит», а замена экрана стоит как такой же подержанный телефон в хорошем состоянии, лучше остановиться. Особенно это касается моделей, где экран изогнут или очень редок. К примеру, выбирая экран для старой модели, вы можете узнать, что деталь стоит почти как новый бюджетный смартфон. В таком случае более логично приложить немного денег и купить свежий аппарат с новой батареей и гарантией.

Краткий итог для кошелька

Не спешите соглашаться на первое предложение, услышанное по телефону. Сначала проведите собственную диагностику, тщательно проверьте:

работает ли сенсор в каждом уголке

нет мелких пятен на белом фоне.

Если все показывает хорошо, ищите сервис, специализирующийся именно на замене стекла – это сбережет ваши деньги, а родная матрица останется в телефоне. Но помните старую поговорку: скупой платит дважды. Слишком дешевые «китайские» копии экранов часто разочаровывают уже на следующий день, они могут быть тусклыми, иметь синеватый оттенок или вообще плохо реагировать на прикосновения, из-за чего пользоваться телефоном станет настоящей пыткой. Лучше один раз потратиться на качественную деталь, чем потом снова уходить в сервис через неделю. А вы уже попадали в ситуацию, когда ремонт экрана казался слишком дорогим? Как решили проблему?