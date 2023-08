Chrome экспериментирует с функцией чтения вслух, выглядит интересно

Компания Google постоянно добавляет новые возможности в свой браузер, но оказалось что в нем до сих пор нет встроенной функции чтения вслух онлайн-статей, в отличие от прямого конкурента от Microsoft Edge. Однако недавно в тестовом сборнике Chrome Canary заметили новую опцию именно для этого.

По данным пользователя Twitter, в режиме чтения Chrome Canary появляется кнопка, нажав на которую браузер начинает "озвучивать" статью. Правда, голос звучит достаточно роботизированно.







Chrome для робочого столу буде також мати option до "read aloud" articles, inicial implementation of this feature (in the Canary version) es pretty basic but it works, in this link you can see a video with the feature in action: https: //t.co/UMAzrWKaWo

