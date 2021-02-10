Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Chrome экспериментирует с функцией чтения вслух, выглядит интересно

Chrome экспериментирует с функцией чтения вслух, выглядит интересно

28.08.2023 30 0

Функция, которая давно есть в edge появится в chrome

 

Компания Google постоянно добавляет новые возможности в свой браузер, но оказалось что в нем до сих пор нет встроенной функции чтения вслух онлайн-статей, в отличие от прямого конкурента от Microsoft Edge. Однако недавно в тестовом сборнике Chrome Canary заметили новую опцию именно для этого.

 

По данным пользователя Twitter, в режиме чтения Chrome Canary появляется кнопка, нажав на которую браузер начинает "озвучивать" статью. Правда, голос звучит достаточно роботизированно.


﻿

 

Аналогичную функцию также увидели в мобильной версии Chrome Canary для Android. Чтобы включить ее, необходимо установить Canary из Play Market и включить соответствующий флажок. После этого можно выделить любой текст на веб-странице, вызвать контекстное меню и выбрать "Читать вслух".

 

Существуют посторонние расширения и сервисы для чтения вслух на рабочем столе и в Android соответственно. Однако встроенная функция в Chrome была бы более удобным решением.


﻿

 

Пока голосовые технологии Google звучат довольно искусственно. Но можно надеяться, что до официального релиза качество чтения значительно улучшится. А вот появится ли эта опция в стабильной версии Chrome – пока неизвестно.

Источник: gizmochina

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 28.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Chrome экспериментирует с функцией чтения вслух, выглядит интересно