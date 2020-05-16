Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Обновите Google Chrome на своем смартфоне – это может увеличить автономность вашего устройства

Обновите Google Chrome на своем смартфоне – это может увеличить автономность вашего устройства

16.05.2020 2937 4

Google выпускает обновление для мобильной версии Chrome, которое должно заметно увеличить время работы смартфона. Опубликованный компанией пост в блоге Chromium рассказывает, что Google обнаружили странный баг: определенная часть рекламы использует «непропорционально большую долю ресурсов устройства, таких как батарея и сетевые данные, о чем пользователь не знает». Google уточнили: «Эти рекламные объявления могут сокращать срок службы аккумулятора, использовать и без того напряженные сети сверх меры и попросту стоить лишних денег».

 

Обновите Google Chrome на своем смартфоне – это может увеличить автономность вашего устройства – фото 1

 

Именно поэтому Google решили ограничить ресурсы, которые могут быть использованы рекламой, прежде чем пользователь начнет взаимодействие с ней. Когда лимит будет достигнут, браузер перейдет на страницу ошибок, которая скажет пользователю, что рекламные объявления потребляли слишком много ресурсов.

 

Обновите Google Chrome на своем смартфоне – это может увеличить автономность вашего устройства – фото 2

 

Google говорит, что нововведения безопасности нацелены на рекламные ролики, потребляющие непривычно много ресурсов процессора. После установки обновления эта реклама сможет использовать только 4МБ данных или использовать процессор в течение 15 секунд в течение каждых 30 секунд. Google отмечает, что несмотря на то, что только 0,3% всей рекламы превышают эти пороговые значения, на них приходится 27% сетевых данных, используемых в показываемой рекламе, встроенной в Chrome, и целых 28% ресурсов процессора.

 

Обновите Google Chrome на своем смартфоне – это может увеличить автономность вашего устройства – фото 3

 

Менеджер по продукции Chrome, Маршалл Вейл (Marshall Vale), заявил, что обновление будет выпущено в конце августа. Вейл добавил: «Мы намерены предоставить создателям объявлений необходимое время для подготовки и внедрения этих пороговых значений в рабочий процесс». «Благодаря этим изменениям Chrome делает все, чтобы все пользователи получали хорошие впечатления от работы с приложением» - заключил Вейл.

 

Источник: blog.chromium.org

Google Chrome
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 16.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
Сергей
а если удалить хром - то автономность ещё сильнее увеличится.
16.05.2020 22:17
Ответить
fkn magic
Сергей, +1
16.05.2020 23:51
Ответить
Николай Беляев
Не верю.
16.05.2020 16:59
Ответить
Vetal Chevdar
Плевать на рекламу,у меня её нет)
16.05.2020 16:50
Ответить

telegram__banner.png
Обновите Google Chrome на своем смартфоне – это может увеличить автономность вашего устройства