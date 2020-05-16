Обновите Google Chrome на своем смартфоне – это может увеличить автономность вашего устройства

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Google выпускает обновление для мобильной версии Chrome, которое должно заметно увеличить время работы смартфона. Опубликованный компанией пост в блоге Chromium рассказывает, что Google обнаружили странный баг: определенная часть рекламы использует «непропорционально большую долю ресурсов устройства, таких как батарея и сетевые данные, о чем пользователь не знает». Google уточнили: «Эти рекламные объявления могут сокращать срок службы аккумулятора, использовать и без того напряженные сети сверх меры и попросту стоить лишних денег».

Именно поэтому Google решили ограничить ресурсы, которые могут быть использованы рекламой, прежде чем пользователь начнет взаимодействие с ней. Когда лимит будет достигнут, браузер перейдет на страницу ошибок, которая скажет пользователю, что рекламные объявления потребляли слишком много ресурсов.

Google говорит, что нововведения безопасности нацелены на рекламные ролики, потребляющие непривычно много ресурсов процессора. После установки обновления эта реклама сможет использовать только 4МБ данных или использовать процессор в течение 15 секунд в течение каждых 30 секунд. Google отмечает, что несмотря на то, что только 0,3% всей рекламы превышают эти пороговые значения, на них приходится 27% сетевых данных, используемых в показываемой рекламе, встроенной в Chrome, и целых 28% ресурсов процессора.

Менеджер по продукции Chrome, Маршалл Вейл (Marshall Vale), заявил, что обновление будет выпущено в конце августа. Вейл добавил: «Мы намерены предоставить создателям объявлений необходимое время для подготовки и внедрения этих пороговых значений в рабочий процесс». «Благодаря этим изменениям Chrome делает все, чтобы все пользователи получали хорошие впечатления от работы с приложением» - заключил Вейл.

Источник: blog.chromium.org