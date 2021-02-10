Что известно о OnePlus 9RT: характеристики и дата выхода

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Судя по последним слухам, анонс OnePlus 9RT уж на следующей неделе

Начиная с 2016 года, OnePlus взяла за правило выпускать флагманы дважды в год. Первый номерной смартфон компании, как правило, выходил весной, а затем осенью следовал новый аппарат с приставкой Т. Все началось с OnePlus 3T и продолжалось до OnePlus 8T, но в этом году все иначе. Компания отказалась от выпуска OnePlus 9T.

Но все же без T-версии одного из смартфонов компания нас не оставит. Сетевые информаторы уверяют, что готовится к выходу OnePlus 9RT. По слухам, аппаратная платформа останется прежней и это будет очередной гаджет с Snapdragon 870. А вот основную камеру чуть прокачают и в качестве главного предложат модуль на 50 Мп Sony IMX766. Ассистировать ему должен широкоугольный сенсор Sony IMX481 на 16 Мп и монохромный датчик на 2 Мп.

Ранее ходили слухи, что представить OnePlus 9RT должны 15 октября. Но инсайдеры внесли коррективы в дату анонса смартфона и теперь уверяют, что его должны показать 13 октября. Выйдет новинка и на рынок Китая, где она получит специальное издание с расширенным комплектом поставки.

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Ожидается, что OnePlus 9RT предложит AMOLED‑дисплей разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR4X и флеш-накопитель UFS 3.1 на 128/256 Гб. Емкость батарейки должна составить 4500 мАч и предложат быструю зарядку мощностью 65 Вт. Новинка обещает стать первым смартфоном с предустановленной ОС Android 12.

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Источник: mydrivers