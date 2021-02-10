Что предложит iPhone 14: ранние предсказания

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Аналитик Минг-Чи Куо уверяет, что кое-что уже известно о новинках 2022 года

Только на днях отгремела презентация iPhone 13, и компания готовится к старту продаж новинок, как в сети появилась информация о iPhone 14. Обещают значимые изменения и не возврат к привычным способам управления. К этому нас готовит известный аналитик Минг-Чи Куо, который редко ошибается в своих прогнозах.

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По мнению информатора, к числу заметных и значимых изменений в iPhone 14 стоит причислить появление отверстия под фронталку вместо «моноброви», тогда как датчики для работы Face ID окажутся под поверхностью дисплея. А еще в угоду всем ностальгирующим Touch ID вернется в iPhone, но теперь уже под дисплеем и в 2023 году.

Семейство iPhone 14, скорее всего, вновь получит четыре модели, но mini-версии среди них не будет. Компания окончательно разочаровалась в выпуске компактных флагманов. На смену ей придет вариант побольше — iPhone 14 Max, который предложит 6,7-дюймовый дисплей и самый низкий прайс среди всех новинок серии. И это при условии, что стоить смартфон может около $900.

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Еще одним заметным новшеством в iPhone 14 станет замена 12 Мп основного датчика на 48 Мп. Вот и Apple не смогла и дальше гнуть свою линию, что не в мегапикселях счастье.

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Источник: macrumos