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Цифра дня: количество владельцев смартфонов Xiaomi по всему мира

16.05.2022 407 0

Теперь компания равноценный Samsung и Apple игрок

В первом квартале нынешнего года у Xiaomi случилось очередное и важное для нее достижение. По данным аналитиков Counterpoint Research армия пользователей смартфонов компании преодолела отметку в 500 млн. Это позволило Xiaomi стать членом элитарного клуба, куда входят Samsung и Apple.

 

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Сухая цифра вряд ли поразит многих, но для самой компании и повышении ее имиджа, это серьезное достижение. Де-факто она подтвердила, что входит в тройку крупнейших смартфоностроителей в мире и армия ее поклонников велика, с ними нужно считаться и это потенциальные участники экосистемы Xiaomi. Из регионального бренда она стала игроком мирового уровня, за которым стоит большое количество пользователей.

 

Цифра дня: количество владельцев смартфонов Xiaomi по всему мира – фото 1

 

Аналитики считают, что большая пользовательская база должна поспособствовать росту продаж аксессуаров, носимых устройств и прочих умных гаджетов компании. Не забываем и о том, что такая армия владельцев смартфонов компании открывает для Xiaomi большие возможности для монетизации трафика. По данным самой компании, 80% дохода от интернет-услуг она получает на рынке Китая, а главным источником доходов стала реклама. По мере роста армии фанатов за пределами Поднебесной, увеличится и ее доход от рекламы на мировом рынке.

 

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Аналитики отмечают успех Xiaomi на ряде региональных рынков, среди которых Индия, Восточная и Западная Европа. Чем больше доход от продажи своих услуг и товаров — тем больше компания сможет направлять на развитие каналов и расширение географии продаж. Естественно, что у компании появится больше средств для продвижения своих устройств на различных рынках.

 

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Источник: counterpointresearch

Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 16.05.2022

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