Цифра дня: количество владельцев смартфонов Xiaomi по всему мира

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Теперь компания равноценный Samsung и Apple игрок

В первом квартале нынешнего года у Xiaomi случилось очередное и важное для нее достижение. По данным аналитиков Counterpoint Research армия пользователей смартфонов компании преодолела отметку в 500 млн. Это позволило Xiaomi стать членом элитарного клуба, куда входят Samsung и Apple.

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Сухая цифра вряд ли поразит многих, но для самой компании и повышении ее имиджа, это серьезное достижение. Де-факто она подтвердила, что входит в тройку крупнейших смартфоностроителей в мире и армия ее поклонников велика, с ними нужно считаться и это потенциальные участники экосистемы Xiaomi. Из регионального бренда она стала игроком мирового уровня, за которым стоит большое количество пользователей.

Аналитики считают, что большая пользовательская база должна поспособствовать росту продаж аксессуаров, носимых устройств и прочих умных гаджетов компании. Не забываем и о том, что такая армия владельцев смартфонов компании открывает для Xiaomi большие возможности для монетизации трафика. По данным самой компании, 80% дохода от интернет-услуг она получает на рынке Китая, а главным источником доходов стала реклама. По мере роста армии фанатов за пределами Поднебесной, увеличится и ее доход от рекламы на мировом рынке.

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Аналитики отмечают успех Xiaomi на ряде региональных рынков, среди которых Индия, Восточная и Западная Европа. Чем больше доход от продажи своих услуг и товаров — тем больше компания сможет направлять на развитие каналов и расширение географии продаж. Естественно, что у компании появится больше средств для продвижения своих устройств на различных рынках.

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Источник: counterpointresearch