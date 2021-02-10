Ценопад 11.11! Pixel 7 – лучший камерофон по доступной цене от легендарной компании Google всего от 13 088
Имиджевый смартфон
Высокопроизводительная камера является визитной карточкой линейки Pixel, так же как и привлекающий привлекательный дизайн. Pixel 7 можно назвать действительно уникальным, ведь в толпе вы точно распознаете человека с этим девайсом. Он имеет как много преимуществ, так и несколько недостатков, но занимает достойное место среди лучших флагманов 2023 года.
Экран AMOLED имеет диагональ 6,3 дюйма, а значит, он немного больше новых Pixel 8 (6,2 дюйма), Samsung Galaxy S23 (6,1 дюйма) и iPhone 15 (6,1 дюйма), но им очень удобно пользоваться одной рукой, и он остается достаточно большим, чтобы смотреть видео и пользоваться приложениями, как обычно. Разрешение 1080×2400 является четким при таком размере, контрастность высока благодаря технологии AMOLED, и она достаточно яркая, чтобы можно было читать под прямыми солнечными лучами. Правда, максимальная частота обновления ограничена 90 Гц.
Pixel 7 работает на чипе Tensor G2. Его нельзя назвать игровым или суперпроизводительным, ведь люди, покупающие такое устройство, знают для чего его берут – отличные фотовозможности, а данный процессор лучше всего среди всех Android справляется с этой задачей.
Конечно, главной особенностью телефонов Google Pixel обычно является камера. Эти телефоны часто рассматриваются как ключевые игроки на рынке камер Android, возможно, даже омрачая Samsung, поэтому все ждут, сможет ли Pixel 7 соответствовать этим высоким стандартам.
Система камер здесь кажется очень похожей на Pixel 6, по крайней мере, на задней панели, где вы снова найдете 50-мегапиксельную основную камеру и 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив (телеобъектив зарезервирован для более дорогого Pixel 7 Pro). Впереди – новая селфи-камера с разрешением 10,8 мегапикселей, что означает, что она теперь способна снимать видео в формате 4K.
К счастью, Pixel 7 – надежное устройство. Он имеет класс защиты IP68, поэтому хорошо защищен от воды и пыли, а также изготовлен из стекла Gorilla Glass Victus спереди и сзади, поэтому не будет подвержен царапинам или трещинам.
В целом смарт ну очень крут, у него нет существенных недостатков, а его владельца будут радовать его фишки и стиль. Приобрести смартфон можно по ссылке ниже:
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