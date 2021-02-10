Ценопад 11.11! Pixel 7 – лучший камерофон по доступной цене от легендарной компании Google всего от 13 088

Pixel 7 работает на чипе Tensor G2. Его нельзя назвать игровым или суперпроизводительным, ведь люди, покупающие такое устройство, знают для чего его берут – отличные фотовозможности, а данный процессор лучше всего среди всех Android справляется с этой задачей.

Конечно, главной особенностью телефонов Google Pixel обычно является камера. Эти телефоны часто рассматриваются как ключевые игроки на рынке камер Android, возможно, даже омрачая Samsung, поэтому все ждут, сможет ли Pixel 7 соответствовать этим высоким стандартам.

Система камер здесь кажется очень похожей на Pixel 6, по крайней мере, на задней панели, где вы снова найдете 50-мегапиксельную основную камеру и 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив (телеобъектив зарезервирован для более дорогого Pixel 7 Pro). Впереди – новая селфи-камера с разрешением 10,8 мегапикселей, что означает, что она теперь способна снимать видео в формате 4K.

К счастью, Pixel 7 – надежное устройство. Он имеет класс защиты IP68, поэтому хорошо защищен от воды и пыли, а также изготовлен из стекла Gorilla Glass Victus спереди и сзади, поэтому не будет подвержен царапинам или трещинам.

В целом смарт ну очень крут, у него нет существенных недостатков, а его владельца будут радовать его фишки и стиль. Приобрести смартфон можно по ссылке ниже:

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