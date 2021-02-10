Дата анонса Nothing Phone (1) уже может быть объявлена

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Есть вероятность, что первенец Nothing дебютирует 9 июня

В марте нынешнего года Карл Пей, сооснователь бренда OnePlus и глава стартапа Nothing, подтвердил, что компания намерена представить свой первый Android-смартфон Nothing Phone (1). Релиз устройства должен состояться летом нынешнего года и по мере его приближения в сети все чаще вспоминают о новинке.

Сама компания предпочитала до недавнего времени хранить молчание, когда она устроит презентацию Nothing Phone (1). Но, возможно, Карл Пей уже назвал дату релиза. Один из пользователей решил напрямую поинтересоваться у главы компании, когда же стоит ждать премьеру смартфона. На что тот дал ответ «6/9 в 4:20» Многие вполне логично предположили, что Карл Пей указывает на то, что анонс Nothing Phone (1) состоится 9 июня 2022 года. Но, зная любовь топ-менеджера к шарадам и загадкам, не удивимся, если на самом деле он намекал на другую дату.

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На данный момент известно, что Nothing Phone (1) должен предложить 6,43-дюймовый AMOLED-экран разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц, чипсет Snapdragon 778G, 8 Гб оперативки и флеш-накопитель вместимостью 128 Гб. Сообщается, что емкость батарейки составит 4500 мАч и основная камера обладает тремя датчиками, где главный на 50-мегапикселей.

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Источник: twitter