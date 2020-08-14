Дебютировал Realme C12 с емким аккумулятором

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Realme C12 обладает батарейкой на 6000 мАч, большим дисплеем и ценником $128

Все смартфоны от Realme ориентированы на молодых и дерзких. Разница лишь в стоимости. Для тех, у кого бюджет ограничен сегодня компания представила Realme C12. На 18 августа была намечена премьера этой модели в Индии, но сегодня неожиданно ее анонсировали на рынке Индонезии, где просят за нее $128.

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В портфеле продуктов компании новинка занимает место в начальном или бюджетном сегменте. Здесь постарались дать за небольшие деньги максимум возможного. А за прайс в $128 ей удалось укомплектовать смартфон 12-нанометровым чипом Helio G35 с тактовой частотой 2,3 ГГц, 3 Гб оперативной памяти LPDDR4 и 32 Гб встроенной.

Почти 89% лицевой панели отдано под 6,5-дюймовый экран разрешением 1600х720 точек и здесь же установили селфи-модуль на 5 Мп со светосилой f/2.0. В основной камере три датчика и главный тут модуль на 13 Мп с диафрагмой f/2.2. Два прочих: макрообъектив на 2 Мп и 2 Мп датчик глубины.

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В числе главных достоинств Realme C12 стоит выделить аккумулятор емкостью 6000 мАч. Но, увы порт тут microUSB и зарядка мощностью 10 Вт. Работает аппарат под управлением ОС Android 10 с фирменной надстройкой Realme UI. В наличии дактилоскопический датчик, поддержка Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n и есть отдельный слот для карты microSD. А вскоре компания должна представить в Китае новинку с Dimensity 720, и информация о ней появилась на сайте TENAA.

Источник: cellphones