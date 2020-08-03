Анонс Realme V5: смартфон с 90-Гц экраном, емкой батареей и Dimensity 720 от $200

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У Realme есть задумка — насытить рынок своими продуктами. Причем если ранее ее амбиции ограничивались рынком Индии, то теперь в число приоритетных регионов вошли страны Европы и Китай. Именно в Поднебесной сегодня состоялась премьера Realme V5. Это среднего уровня аппарат, который предлагает доступ к 5G по невысокой цене.

Внешне Realme V5 вобрал в себя все ключевые тенденции 2020 года. Тут вписанная в круглое отверстие на экране фронталка и прямоугольная площадка основной камеры. На выбор три цвета: серебристый, синий и зеленый. Смартфон в серебристой расцветке выдает огромный логотип компании на тыльной крышке, который, как утверждает компания, предлагает 3D-эффект. Сканер отпечатков пальцев не спрятался под поверхностью дисплея, а отправлен на правую боковую грань.

На лицевой панели Realme V5 установили 6,5-дюймовый LCD-экран разрешением 2400х1080 точек с яркостью 480 нит и частотой обновления 90 Гц. Под капотом трудится 7-нанометрый чипсет Dimensity 720 с тактовой частотой 2,0 ГГц и графикой Mali-G57 MC3. Оперативной памяти 6/8 Гб LPDDR4X и постоянной 128 Гб стандарта UFS 2.1.

К числу достоинств новинки стоит причислить поддержку Dolby Atmos, водоотталкивающее покрытие P2i и батарейку емкостью 5000 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой. Разрешение селфи-камеры составило 16 Мп и на тыльной стороне установили датчики 48 Мп (f/1.8) + 8 Мп (широкоугольный, угол обзора 119 градусов) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4). Руководит работой Realme V5 фирменная прошивка Realme UI 1.0 на базе Android 10.

Версию с 6/128 Гб памяти оценили в $200, а за вариант с 8/128 Гб предстоит выложить $272. Старт продаж намечен на 7 августа.

Источник: mydrivers