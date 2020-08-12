Характеристики нового бюджетника от Realme появились в базе данных TENAA

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Сезон охоты на новости о Realme продолжается. Вчера мы написали о двух новинках от китайского бренда, информация о которых появилась в базе данных TENAA. Смартфоны все еще не имеют коммерческих имен, только кодовые названия – RMX2176 и RMX2200. И если о первом мы узнали почти все благодаря инсайдерской информации, то о втором не было ничего известно. Но уже сегодня мы узнали подробности.

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Все технические характеристики и изображения обоих смартфонов теперь доступны в обновленных страницах в TENAA. Страница RMX2176 подтверждает все известную вчера информацию. А список характеристик RMX2200 намекает на то, что нас ждет самый дешевый смартфон с поддержкой сетей 5G от производителя.





RMX2200 имеет размеры 164,4 x 76 x 8,6 мм и весит 190 граммов. Устройство будет продаваться в двух расцветках: синей и серебристой. На изображениях видно, что на правой грани смартфона расположены кнопки управления громкостью и кнопка питания. С фронтальной стороны мы видим 6,52-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 4890 мАч.

В отличии от возможного Snapdragon 765G в RMX2176, RMX2200, скорее всего, будет работать на Dimensity 720 от MediaTek. Учитывая этот факт, RMX2200 может стать вторым смартфоном Realme на данном процессоре. Модификации оперативной и постоянной памяти включают в себя наборы 4 ГБ/64 ГБ, 6 ГБ/64 Гб и 8 ГБ/ 128 Гб. Смартфон, как и ожидалось, будет работать на Android 10 прямо из коробки.

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Сканер отпечатков пальцев находится на заднике устройства. Там же расположен квадратный «островок» основной камеры, включающий в себя набор из 13-мегапиксельного главного датчика, и дополнительных на 5 и 2 Мегапикселя. Спереди мы можем заметить фронтальную камеру на 8 Мегапикселей.





Источник: TENAA