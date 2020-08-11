В базе TENAA появилась информация о сразу нескольких новинках от Realme

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Realme до сих пор не дают покоя лавры Xiaomi. Все еще молодой бренд пытается свергнуть короля бюджетников и конвейера с его пьедестала, выпуская все больше аппаратов каждый месяц. Так, совсем недавно компания представила новый среднебюджетник Realme V5, но уже сейчас ходят слухи, что скоро компания выпустит его улучшенную версию – Realme V5 Pro. Это стало известно благодаря базе TENAA, где фанаты бренда заметили новую модель с кодовым названием RMX2121.





Однако, кроме RMX2121, были найдены также другие модели, принадлежащие китайскому бренду – RMX2176 и RMX2200.

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В базе TENAA можно обнаружить некоторые характеристики аппаратов, такие как размеры устройства, размер экрана и номинальная емкость батареи двух смартфонов. В то же время, популярный инсайдер с ником Digital Chat Station поделился ключевыми характеристиками предстоящего телефона Realme. Скорее всего, речь идет о RMX2176.





Realme RMX2716 имеет размеры 160,9 х 74,4 х 8,1 мм, а вес будет составлять 175 граммов. Смартфон оснащен 6,43-дюймовым экраном. Утечка показывает, что в смартфоне будет установлена OLED-панель с разрешением Full HD+, которая будет поддерживать высокую частоту обновления изображения. Скорее всего, сканер отпечатков пальцев будет встроен в дисплей.

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Инсайдер уточнил, что смартфон будет работать на базе процессора с тактовой частотой 2,4 ГГц. Это дало возможность предположить, что новое устройство от Realme может быть оснащено Snapdragon 765G. Интересно, что, если верить утечкам, аппарат будет питаться от двух аккумуляторов, емкостью по 2100 мАч. Также смартфон от Realme будет поддерживать быструю зарядку от 50 до 65 Вт.





Источник: Twitter