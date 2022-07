Дизайн Nothing Ear (1) Stick: Nothing Ear (1) с обновленным кейсом

60

Прозрачность на месте и чехол «растянули»

Одна из центральных тем профильных СМИ — анонс Nothing Phone (1). О новинке уже многое известно и сюрпризом ее релиз не станет. Оказалось, что в планах компании не только выпуск первого смартфона, но она готовит и новую пару наушников Nothing Ear (1) Stick.

Представить новую гарнитуру могут одновременно с Nothing Phone (1) — 12 июля. Она станет продолжением Nothing Ear (1), где ставку сделают на стильный прозрачный корпус и доступный ценник. Благодаря вездесущим сетевым информаторам уже сейчас мы можем оценить дизайн Nothing Ear (1) Stick.

Первое впечатление — перед нами Nothing Ear (1), помещенные в другой футляр прямоугольной формы. Визуально чехол выглядит тоньше и его вытянутая форма создана для удобства и комфорта размещения в кармане.

Сами наушники не претерпели серьезных изменений. Разве что могут исчезнуть силиконовые наконечники. Если это так, то компания взяла на вооружение подход Apple с AirPods без силиконовых насадок по более низкой цене, чем AirPods Pro с силиконовыми ушными насадками и активным шумоподавлением. Ведь ценник должен быть как у Nothing Ear (1) — 100 евро.

По слухам, Nothing Ear (1) Stick предложат автономность на уровне 7 часов на одном заряде и 30 часов при «дозаправке» посредством зарядного кейса. Обещают поддержку быстрой зарядки, режим с низкой задержкой и систему шумоподавления.

