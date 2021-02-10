MIUI 12.5 Enhanced Edition приходит на Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro

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Пока только для глобальных и индийских версий

В прошлом месяце состоялась премьера XiaoMi 11T и Xiaomi 11T Pro, которые получили операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5. По каким-то причинам компания не стала выпускать новинки с уже предустановленной MIUI 12.5 Enhanced Edition. А вот предшественники оказались в числе тех, до кого добралась актуальная прошивка.

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Пришло сообщение, что Xiaomi начала распространять MIUI 12.5 Enhanced Edition на Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro. Речь идет о глобальных версиях смартфонов и для рынка Индии. Однако нескольким региональным версиям, таким как «ЕЭЗ», «Россия», «Турция» и «Тайвань», еще предстоит дождаться выхода обновления.

Напомним, что пришли эти смартфоны на рынок с Android 10 и в начале нынешнего года получили обновление до Android 11. Сейчас они получат апдейт MIUI 12.5 Enhanced Edition и впоследствии могут рассчитывать на приход MIUI 13 на базе Android 12. Это обновление станет последним крупным для устройств линейки Xiaomi Mi 10T.

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Источник: gizmochina