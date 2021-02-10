Дизайн Vivo S9 показали официально. Что скажете?

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Как вам внешний вид Vivo S9?

﻿Не так давно мы с вами анализировали инсайдерское фото рекламной афиши будущего Vivo S9. Как и подобает первым утечкам, фотография была крайне сомнительного качества.

Но время не стоит на месте, конкуренты радуют нас официальными утечками, вот и Vivo решили активизироваться.

Нам показали дизайн нового смартфона в лучшем качестве. Смартфон представлен в трех цветах - классический черный, белый и перламутровый градиент. Как они будут называться официально, пока не известно.

Внешний вид полностью соответствует последним утечкам которые были, поэтому предварительно мы уже были готовы к такому дизайну.

Обращается внимание на стремление Vivo сделать смартфон тонким и легким визуально. Даже блок с камерами имеет довольно плоский "рельеф" и почти не выпирает. Прямые боковые грани добавляют смартфону строгости и подчеркивают его тонкость. Отсылка к iPhone 12 неизбежна, но с другой стороны - это не уникальность купертиновцев, а просто тренд в дизайне, который может использовать каждый.

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При этом, напоминаем, что аккумулятор нам обещают на 4400 мАч, что совсем немало, особенно при таком изящном строении корпуса. Также не стоит забывать, что именно Vivo S9﻿ должен стать первым смартфоном на новом MediTek Dimensity 1100.

Презентация пройдет 3 марта.

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Источник:﻿ mydrivers.com