Дизайн Vivo S9 показали официально. Что скажете?
Как вам внешний вид Vivo S9?
Не так давно мы с вами анализировали инсайдерское фото рекламной афиши будущего Vivo S9. Как и подобает первым утечкам, фотография была крайне сомнительного качества.
Но время не стоит на месте, конкуренты радуют нас официальными утечками, вот и Vivo решили активизироваться.
Нам показали дизайн нового смартфона в лучшем качестве. Смартфон представлен в трех цветах - классический черный, белый и перламутровый градиент. Как они будут называться официально, пока не известно.
Внешний вид полностью соответствует последним утечкам которые были, поэтому предварительно мы уже были готовы к такому дизайну.
Обращается внимание на стремление Vivo сделать смартфон тонким и легким визуально. Даже блок с камерами имеет довольно плоский "рельеф" и почти не выпирает. Прямые боковые грани добавляют смартфону строгости и подчеркивают его тонкость. Отсылка к iPhone 12 неизбежна, но с другой стороны - это не уникальность купертиновцев, а просто тренд в дизайне, который может использовать каждый.
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При этом, напоминаем, что аккумулятор нам обещают на 4400 мАч, что совсем немало, особенно при таком изящном строении корпуса. Также не стоит забывать, что именно Vivo S9 должен стать первым смартфоном на новом MediTek Dimensity 1100.
Презентация пройдет 3 марта.
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Источник: mydrivers.com
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