Доступных 5G-смартфонов будет все больше и у них прокачают камеры

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5 G получат и бюджетники, а заодно и хорошую оптику ﻿

Уже все знают, что за 5G будущее и все больше смартфонов будут предлагать поддержку нового стандарта связи. Несмотря на то, что во многих странах эти сети пока не получили широкого распространения, но производители мобильных устройств работают «на будущее» и уже сейчас активно штампуют 5G-смартфоны.

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Но до недавнего времени поддержка 5G была удовольствием не из дешевых и стоили такие мобильники дорого. Но постепенно эта технология становится все более широкодоступной и менее дорогой. Аналитики IDC уже строят прогнозы, что в 2023 году каждый второй смартфон будет с поддержкой 5G и, соответственно, их доля на рынке составит 50%.

Уверены эксперты и в том, что эта технология будет все больше охватывать сегмент доступных устройств. Кроме того, целый ряд фич, которые до недавнего времени были прерогативой только флагманов постепенно будут перекочевывать в бюджетные модели. Особое внимание уделят и совершенствованию камер в доступных устройствах.

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Так, поставщики оптических линз из Тайваня и Китая планируют расширить свою присутствие на китайском рынке, увеличив поставки комплектующих для моделей начального и среднего ценовых сегментов. Такое внимание к доступным моделям продиктовано, прежде всего, тем, что китайские вендоры уделяют много внимание таким устройствам и именно они делают продажи.

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Источники: gizmochina