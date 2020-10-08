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Доступных 5G-смартфонов будет все больше и у них прокачают камеры

08.10.2020 580 1

5G получат и бюджетники, а заодно и хорошую оптику﻿

Уже все знают, что за 5G будущее и все больше смартфонов будут предлагать поддержку нового стандарта связи. Несмотря на то, что во многих странах эти сети пока не получили широкого распространения, но производители мобильных устройств работают «на будущее» и уже сейчас активно штампуют 5G-смартфоны.

 

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Но до недавнего времени поддержка 5G была удовольствием не из дешевых и стоили такие мобильники дорого. Но постепенно эта технология становится все более широкодоступной и менее дорогой. Аналитики IDC уже строят прогнозы, что в 2023 году каждый второй смартфон будет с поддержкой 5G и, соответственно, их доля на рынке составит 50%.

 

Доступных 5G-смартфонов будет все больше и у них прокачают камеры – фото 1

 

Уверены эксперты и в том, что эта технология будет все больше охватывать сегмент доступных устройств. Кроме того, целый ряд фич, которые до недавнего времени были прерогативой только флагманов постепенно будут перекочевывать в бюджетные модели. Особое внимание уделят и совершенствованию камер в доступных устройствах.

 

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Так, поставщики оптических линз из Тайваня и Китая планируют расширить свою присутствие на китайском рынке, увеличив поставки комплектующих для моделей начального и среднего ценовых сегментов. Такое внимание к доступным моделям продиктовано, прежде всего, тем, что китайские вендоры уделяют много внимание таким устройствам и именно они делают продажи.

 

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Источники: gizmochina

5G-смартфоны
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 08.10.2020

Комментарии

Ласка Александр 0
Влажные мечты. На самом деле камеры размерности 1/1,7" ставят в про-версии среднебюжетников и они не спускаются ниже. Никто не ставит камеры 1/1,3" в средний сегмент - потому что это и размер оптики будет другим и само качество оптики обычное не поставишь. Самсунг свои топовые матрицы тянет 4 поколения еще в S8 - угадайте - появились они в бюджетном сегменте за 4 года? Правильно - не появились.
08.10.2020 15:30

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Доступных 5G-смартфонов будет все больше и у них прокачают камеры