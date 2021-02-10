Долгожданная One UI 6.0 beta 3 доступна для линейки Galaxy S23: произошли существенные изменения, которые вам точно понравятся!

24

Множество изменений в One UI 6.0 beta 3﻿

После того, что казалось случайным выпуском нового бета-обновления One UI 6.0 для серии Galaxy S23, которое Samsung удалила вскоре после запуска, серия Galaxy S23 теперь, похоже, получает One UI 6.0 beta 3 уже по сути.

Третья бета-версия One UI 6.0 для серии Galaxy S23 сейчас разворачивается в США (через @tarunvats33 ) и имеет версию микропрограммы S91xUSQU1ZWI8, содержит исправление безопасности с сентября 2023 года и весит около 1,3 ГБ. Ниже представлен список некоторых изменений и известных проблем. Кроме США, прошивка One UI 6.0 beta 3 также доступна для линейки Galaxy S23 в Германии, Индии и Великобритании.

﻿

Третья бета-версия прошивки One UI 6.0 для серии Galaxy S23 улучшает макет видеоплеера с помощью элементов управления, к которым легче добраться. Видеопроигрыватель также получил расширенные элементы управления скоростью, позволяющие пользователям выбирать между несколькими скоростями воспроизведения от 0,25x до 2,0x. Кроме этого также:

Третье бета-обновление One UI 6.0 в скором времени должно появиться в других странах, где бета-программа доступна для пользователей Galaxy S23, включая Германию, Индию, Польшу, Южную Корею и Великобританию.

Читайте также: Пользователи смартфонов Galaxy столкнулись с проблемой аккаунта в игре Pokemon Go

Источник: sammobile