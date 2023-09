Пользователям Samsung Galaxy S23, по ошибке отправленным One UI 6 Beta 3, придется сделать откат

112

Большая ошибка Samsung

Пользователи Galaxy S23 уже получили первые две бета-версии One UI 6.0, которые не только приближают их к окончательной версии интерфейса One UI 6.0, а также Android 14. Новая сборка Android включена в обновление One UI 6.0. Последняя бета версия One UI 6.0 была выпущена для устройств серии Galaxy S23 в Германии и Великобритании и содержала сборку ZWI4. И в этом номере сборника было скрыто значение.

Предпоследней буквой в номере сборника ZWI4 является I, которая является девятой буквой алфавита и указывает на то, что обновление было разработано в сентябре, который является девятым месяцем года. Учитывая, что предыдущее обновление, второе бета-версия One UI 6.0, имело номер сборки ZWHO, что указывает на то, что оно было разработано в восьмом месяце года, или в августе, ZWI4 будет One UI 6.0 Beta 3.

Но в этом третьем выпуске бета-версии было несколько неисправностей. Во-первых, Samsung не делала никаких заявлений об этом, и обновление последовало за выпуском второй бета-версии только через неделю. Также удивительным был тот факт, что это была первая бета-версия One UI 6.0, выпущенная в Великобритании. В результате многие считали, что это обновление было исправлено для исправления некоторых ошибок, возникших в предыдущем выпуске. В конце концов, Samsung должна была отправить исправление для первой бета-версии One UI 6.0, почему бы не исправить вторую бета-версию? Небольшой размер обновления также казался признаком того, что выпуск был горячей поправкой.

Номер сборки ZWI4 был третьей бета-версией One UI 6.0 или это было исправление? Правда была совсем другой. Модератор сообщества Samsung сообщил (через AndroidHeadlines), что обновление было выпущено случайно. Модератор, отвечающий за бета-обновление в Германии, написал пользователю Galaxy S23 (машинный перевод с немецкого) «Версия, которую у вас есть, была выпущена пользователям раньше, чем планировалось».

Модератор сообщил, что Samsung хочет, чтобы пользователи удалили обновление ZWI4. Он написал: "Откат от ZWI4 на Smart Switch в скором времени будет развернут, и я прошу вас сделать это, чтобы не возникало осложнений с последующими обновлениями в будущем". Он также отметил, что сборник ZWI4 был на серверах Samsung в течение короткого периода времени, но некоторым людям удалось его установить. Регулярное обновление One UI 6.0 Beta 3 должно выйти в скором времени.

Обычно вы ожидаете, что флагманская модель в прошлом году, линейка Galaxy S22 будет следующей в очереди для программы One UI 6.0 Beta после серии Galaxy S23. Но в этом году Samsung изменила ситуацию, запустив приложение для Galaxy A54 среднего класса после линейки Galaxy S23. Следующей будет серия Galaxy S22.

Читайте также: Китайские бренды готовятся внедрить в смартфоны 32 ГБ оперативной памяти

Источник: phonearena