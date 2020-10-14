DxOMark очень высоко оценил возможности селфи-съемки Asus Zenfone 7 Pro

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Последний флагман от Asus Zenfone 7 Pro набрал приличные баллы в известном рейтинге камер.

В августе этого года компания Asus представила свой новый флагман Zenfone 7 Pro, который продолжил философию своего предшественника – основной модуль камеры является одновременно и фронталкой. С такой камерой селфи должны получаться лучше некуда. Проверить, так ли это, решили ребята из лаборатории DxOMark.

DxOMark проводит два отдельных обзора – основной и фронтальной, но в случае с Asus Zenfone 7 Pro рассматривать им пришлось один и тот набор. Как оказалось, в зависимости от целей использования камеры флагмана от Asus результаты могут быть совершенно разные.

Обозрев работу основной камеры, DxOMark отметил хорошую детализацию, в целом, приятные цвета, быструю и точную автофокусировку и точную экспозицию. В недостатках был указан недостаточно широкий динамический диапазон.

Общий балл основной камеры оказался на уровне 115, благодаря чему Asus Zenfone 7 Pro занял 22-е место в рейтинге DxOMark, немного отставая от Huawei P30 Pro и превосходя OnePlus 7T и 7T Pro.

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А вот в отношении работы «фронталки» Zenfone 7 Pro порадовал больше – теперь он занимается второе место с общим количеством баллов 101 сразу после Huawei P40 Pro.

Если рассматривать основную камеру как фронталку, то она предлагает отличный динамический диапазон, хорошую экспозицию в любых условиях, точные цвета и приятную окраску кожи лица. К минусам DxOMark отнесли «перешарп» текстуры кожи.

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Источник: DxOMark



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