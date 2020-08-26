Анонс Asus Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro: тройная откидная камера, чипы Qualcomm, 90-Гц дисплеи и емкие аккумуляторы

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Дебютировали флагманы Asus Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro





В прошлом году Asus смогла удивить своим Zenfone 6 с камерой-перевертышем из жидкого металла. Но все эти «чудеса» с поворотной камерой померкли на фоне не самых лучших датчиков изображения, которые отбросили смартфон далеко от элиты камерофонов. В этом году компания вновь предложила идею камеры с откидным механизмом и сегодня состоялась премьера Asus Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro.

Обе новинки сохранили главную фишку и идею предшественника — откидная камера, но теперь датчиков три, а не два. Сама система включает в себя главный сенсор Sony IMX686 на 64 Мп со светосилой f/1.7, и есть возможность писать видео в формате 8К. Дополняет его широкоугольный модуль на 12 Мп Sony IMX363, который также используется в Pixel 4 в качестве главного. Завершает трио телеобъектив на 8 Мп с поддержкой 3-кратного оптического зума. Но «младшая» версия лишена системы оптической стабилизации изображения, она лишь прерогатива Pro-варианта. Сам поворотный механизм рассчитан на 200 тысяч переворачиваний и этого хватит на 5 лет, если активировать откидной механизм 100 раз в день.

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Оба смартфона Asus Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro оснащены 6,67-дюймовыми AMOLED-дисплеями разрешением 2400х1080 пикселей с частотой обновления 90 Гц. Частота отклика сенсорного слоя составила 200 Гц и пиковая яркость до 700 нит. Питает новинки аккумулятор емкостью 5000 мАч и есть поддержка быстрой 30-ваттной зарядки. Дозаправка по беспроводу не предусмотрена. На этот раз сканер отпечатков пальцев встроили в боковую клавишу питания, и дебютанты лишились 3,5 мм разъема для наушников.

Asus Zenfone 7 базируется на чипе Snapdragon 865 и доступен в двух модификациях с 6 Гб и 8 Гб оперативной памяти, а постоянной в обоих случаях 128 Гб. «Прошка» выделяется наличие Snapdragon 865+ и флеш-накопителем на 256 Гб. Оперативной памяти тут предложили 8 Гб. Обе модели получили оперативку LPDDR5 и энергонезависимую стандарта UFS 3.1. В наличии модуль NFC, поддержка 5G и Wi-Fi 6, а также стереодинамики с двойным усилителем NXP и слот для карт памяти до 2 ТБ. Работают новинки под управлением фирменной оболочки ZenUI 7 на базе Android 10.

Оценили Asus Zenfone 7 с 8128 Гб памяти в 699 евро, а за Asus Zenfone 7 Pro с 8/256 Гб просят 799 евро.

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Источник: phonearena