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DxOMark теперь спецы и по умным колонкам

05.11.2020 444 2

DxOMark взялся составлять рейтинг лучших смарт-динамиков

DxOMark — один из рейтингов, вокруг которого множество споров и многим кажется, что ребята-тестировщики ведут не совсем честную игру. Эта лаборатория взяла на себя роль своеобразного путеводного маяка, который наводит порядок и ранжирует смартфоны исходя из возможностей их камер. В итоге потребитель знает, что лучше всех на рынке снимает Huawei Mate 40 Pro, iPhone уже не те по качеству фото, а Pixel от Google успели подрастерять авторитет.

 

DxOMark теперь спецы и по умным колонкам – фото 1

 

А в последнее время экспертам DxO стало скучно и тесно, ограничиваясь лишь нишей мобильных камер. Они расширяют «зону ответственности» и принялись тестировать дисплеи смартфонов. Еще одна ниша, где DxOMark начнет устанавливать стандарты и определять лучшие продукты на рынке — умные колонки. Первые 12 «подопытных» от 11 брендов уже изучены.

 

DxOMark теперь спецы и по умным колонкам – фото 2

 

Все колонки специалисты разделили на две группы: до 200 евро и 200-499 евро. Впоследствии появится еще и третья ниша: колонки стоимостью свыше 500 евро. Лидером среди доступных динамиков стал Amazon Echo Studio, серебро взял Xiaomi Mi Smart Speaker HD и на третьем место оказался еще один продует Xiaomi — Mi Smart Speaker Battery Edition. 

 

DxOMark теперь спецы и по умным колонкам – фото 3

 

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В сегменте умных колонок с ценником свыше 200 евро лидером стал Harman Kardon Citation 200, на второй позиции оказался динамик Google Home Max и на третьем Bose Home Speaker 500.

 

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Источник: dxomark

DxOMark
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 05.11.2020

Комментарии

Чернышов Андрей 0
Странно почему нет Tronsmart T6 Max , шикарная колонка с аккумулятором , блютуз 5 ну и т.д. ?
05.11.2020 22:17
Слава Щеглов 0
Да пошли они наххххх
Скоро будут спецами по Говну и Понусу
05.11.2020 21:08

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DxOMark теперь спецы и по умным колонкам