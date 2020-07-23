Сразу после презентации ROG Phone 3 занял второе место в рейтинге аудиовозможностей DxOMark

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Ну, всё, пошла геймерская жара в Сети. Похоже, нас ждет, как минимум, неделя новостей об игровых смартфонах. Поговорим об Asus ROG Phone 3. Устройство все еще не вышло на рынок, но DxOMark уже сделал обзор аудио-характеристик аппарата.

Сайт хорошо (или печально) известен подробным разбором работы камер, но привычный обзор еще не готов. Однако, специалисты DxOMark провели тесты аудио-составляющей смартфона, и, если вы фанат крутого звука, то ROG Phone 3 вас должен приятно удивить, ведь в рейтинге он занял второе место.

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DxOMark оценил ROG Phone 3 в 75 баллов. Лучше него только Xiaomi Mi 10 Pro. Тестирование включало в себя проверку производительности устройства с точки зрения записи при помощи встроенных микрофонов. Более того, аппарат очень хорошо показывает себя и в качестве источника воспроизведения звука. Это неудивительно: смартфон оснащен двумя фронтальными стерео-динамиками, а также производитель «прикрутил» технологию улучшения звука Dirac Research. А еще Rog Phone 3 может похвастаться 4 микрофонами для записи 3D-звука.

Динамики игрового смартфона передают достаточно заметный басовитый звук. Его громкость также порадует любителей посмотреть на смартфоне фильм или позалипать в игрушку. К тому же, DxOMark практически не заметил каких-либо искажений звука. К сожалению, в устройство не установлен аудио-джек. Тем не менее, в коробке есть переходник с USB-C на 3,5 мм, позволяющий использовать любые ваши наушники.

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В заключении говорится, что ROG Phone 3 успешно опережает своего предшественника практически во всех сценариях. Так что если вы ждали нового поколения игрового смартфона хотя бы из-за улучшенного звука, то у вас уже есть причина обновить свой гаджет.

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Источник: DxOMark