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Экран Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 10T, Redmi Note 9S, Redmi Note 10 Pro и еще 4 смартфонов глючит

24.06.2021 574 1

Обновление сломало работу тачскрина восьми смартфонов Xiaomi

На этой неделе имидж Xiaomi вновь подпорчен. Владельцам целого ряда устройств пришлось обращаться в сервисный центр и на форумы компании из-за одной проблемы. Характер неполадки у всех один — плохо работающий тачскрин. «Волшебным» образом в его работу вмешалось обновление. Причем одни пеняют на MIUI 12.5, а другие уверяют, что проблемы с работой тача происходят и на устройствах, работающих под управлением MIUI 12.0.8.

 

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Жалобы пользователей сводятся к тому, что тачскрин иногда «задумывается» или откровенно тормозит, не реагируя на прикосновения. Иногда глюк пропадает сам собой через некоторое время. А некоторым удалось «вылечить» смартфон простой перезагрузкой. В список пострадавших попали Redmi Note 9S, Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Mi 11i (Mi 11X Pro), Xiaomi Mi 10 Ultra и Xiaomi Mi 10T.

 

 

Со своей стороны, Xiaomi признала проблему и обещает решить ее, выпустив соответствующий апдейт. Как скоро баг пофиксят, не сообщается. Но почти наверняка компания постарается оперативно предложить обновление. Но куда лучше было бы, чтобы компания не допускала выпуска апдейтов с багами, тщательно перепроверяя их на работоспособность и отсутствие ошибок.

 

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Источник: xda developers

Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 10T Redmi Note 9S Redmi Note 10 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.06.2021

Комментарии

Victor Migalus 0
У меня redmi note 10 прошивка 12.0.4.0 , ужасно глючит, камера очень долго выпускается, тачскрин не реагирует на прикосновения, а телефон google это воопще кошмар глючит конретно, не могу пользоватся , что делать я уже не знаю, очень жалею что купил его, лучше взял б motorola g8 pawer на голый андройд, может и небыли б эти глюки.
24.06.2021 19:18

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Экран Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 10T, Redmi Note 9S, Redmi Note 10 Pro и еще 4 смартфонов глючит