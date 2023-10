Эксклюзивная версия OnePlus 11R Solar Red: достать будет очень сложно

OnePlus анонсировала выход эксклюзивной версии смартфона 11R Solar Red в Индии 7 октября.

Обновлений по сравнению с обычной версией немного – модель будет иметь заднюю панель из искусственной кожи красного цвета, смартфон получит 18 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Остальные характеристики останутся неизменными - 6,7" AMOLED-экран 120 Гц, чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт.

Red, signature of decade-long journey. An emotion что stays with us after the clock, pushing us everyday. Больше, чем цвет, это звонок к Неверу.



Выполните переход к Red Rush with OnePlus 11R 5G Solar Red.