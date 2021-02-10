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Эксклюзивная версия OnePlus 11R Solar Red: достать будет очень сложно

03.10.2023 159 0

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВЕРСИЯ ДЛЯ Индии

OnePlus анонсировала выход эксклюзивной версии смартфона 11R Solar Red в Индии 7 октября.

 

Эксклюзивная версия OnePlus 11R Solar Red: достать будет очень сложно – фото 1

 

Обновлений по сравнению с обычной версией немного – модель будет иметь заднюю панель из искусственной кожи красного цвета, смартфон получит 18 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

 

Эксклюзивная версия OnePlus 11R Solar Red: достать будет очень сложно – фото 2

 

Остальные характеристики останутся неизменными - 6,7" AMOLED-экран 120 Гц, чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт.

 

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Мы все понимаем, что эксклюзивная версия будет эксклюзивной только за счет цвета и увеличенного объема памяти – однако это может быть очень ценным смартфоном для любителей эксклюзивных версий – если наши неофициальные магазины смогут его достать и привезти – уверен, что желающих приобрести будет немало. Однако цена пока неизвестна.

 

Источник - Oneplus india

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 03.10.2023
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Эксклюзивная версия OnePlus 11R Solar Red: достать будет очень сложно