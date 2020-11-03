Эксклюзивный OnePlus 8T, презентация Apple, новинки от Huawei и Realme, а также десерт…новости от Xiaomi

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В кратком формате самые интересные новости последних дней

Как-то незаметно пролетело время с момента нашего крайнего субботнего выпуска новостей. Спасибо, что остаетесь с нами и мы готовы поделиться очередной порцией интересной информации в нашем уже ставшим традиционном вторничном выпуске новостей. Вспоминаем самые любопытные события, слухи и новости прошедших дней.

Начнем с того, что напомним о выпуске OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition, расскажем о планах HMD Global выпустить в следующем году флагман Nokia 10 и желании LG принести инновации на рынок в виде смартфона с растягивающимся дисплеем.

Тем временем инсайдеры активно пророчат скорый приход серии Samsung Galaxy S21, которую создавали ударными темпами, чтобы успеть урвать долю у обескровленной Huawei и показать «кто тут лидер на рынке». Выйдет ли? Вопрос открытый. В случае с Galaxy Note 20 не получилось, компании пришлось снизить объем производства премиальных фаблетов с поддержкой стилуса.

Тем временем, Apple изрядно разогналась и намерена бомбить новинками. Следующая презентация состоится 10 ноября и, скорее всего, центральным событием станет анонс фирменных компьютеров Mac, которые в этом году переведут на чипы с ARM-архитектурой. Пришли новости, что внешний вид iPhone 12 благополучно перекочует в iPhone 13, разве что снизойдут и сделают «челку» меньше.

Многострадальная Huawei ищет пути выхода из ситуации, и параллельно создает смартфоны. «Новыми» их назвать сложно, компания не прекращает практику выпуска «старых моделей на новый лад», давая им разные имена.

Тем временем Realme готовится вывести на глобальный рынок X7 Pro, а также выпустила свои фитнес-часы. И закончим наш дайджест новостей традиционно сводками о Xiaomi. Рассказываем, как Xiaomi поймали за руку в обмане с мощностью зарядки, о возможном скором дебюте MIUI 13 и о том, что слухи о пополнении в семействе Redmi Note 9 вряд ли имеют под собой основание.