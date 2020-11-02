Samsung сокращает производство одного флагмана и начинает другого

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Производство Samsung Galaxy Note 20 сократили, а серию Galaxy S21 уже начали собирать

По данным авторитетного издания The Elec, компания Samsung вынуждена сократить производство флагманской линейки Galaxy Note 20. Так, в октябре с конвейера сошло только 70% аппаратов от ранее запланированного объема. Изначально планировалось выпустить 900 тысяч единиц флагманов, а в итоге было произведено 600 тысяч.

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При этом под нож, прежде всего, пошла базовая модель Galaxy Note 20, тогда как план производства Note 20 Ultra был пересмотрен в сторону снижения незначительно. Среди причин такого шага называют низкий спрос на флагманские смартфоны на фоне кризиса на рынке, а также высокие ценники на новинки. Впрочем, сама Samsung и не слишком рассчитывала на большие продажи серии Galaxy Note 20. Ранее сообщалось, что она заказала меньше комплектующих для новых флагманов в сравнении с объемом прошлогодних заказов.

Среди причин сокращения производства Galaxy Note 20 можно назвать и скорый выход серии Galaxy S21. В сети упорно ходят слухи, что новая титульная и номерная линейка флагманов от южнокорейского гиганта выйдет на месяц раньше обычного срока — в январе 2021 года.

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Издание Sammobile со ссылкой на осведомленный источник заявляет, что производство серии Galaxy S21 уже стартовало. Ее анонс компания устроит в начале января, а старт продаж придется на конец первого зимнего месяца или на февраль.

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Источники: sammobile, theelec