Экспериментальный LG Wing вновь показали на фото перед анонсом

635

Некоторые особенности интерфейса LG Wing можно увидеть на снимках

Завтра состоится премьера LG Wing. Новинка — это чистой воды эксперимент, попытка нащупать рынок и увидеть реакцию пользователей. Если выстрелит, то хорошо, нет — тоже ничего страшного. Насколько интересным для потенциального пользователя в итоге окажется устройство, будет определять цена на него и те сценарии использования, где присутствие второго экрана будет оправдано и полезно.

LG Wing уже не раз демонстрировался на видео и фото. Предлагаем еще раз взглянуть на диковинный аппарат, но теперь он еще и соседствует с Galaxy Note 20. В сложенном состоянии новинка от LG выглядит толще и длиннее конкурента, но при этом чуть компактнее по ширине.

Читать также: Новая версия LG Velvet 5G с MediaTek появилась на GeekBench

В разложенном состоянии Wing напоминает букву T или молот Тора, где на основной экран можно вывести меню, которое схоже с тем, что предлагают смарт-телевизоры. Автор снимков указывает на то, что новинка получит эксклюзивный пользовательский интерфейс, где оба экрана могут работать независимо от друг от друга.

По имеющейся информации, LG Wing предложит основной 6,8-дюймовый экран разрешением FullHD+, процессор Snapdragon 765G, до 8 Гб оперативной памяти и 12 Гб постоянной. Питать смартфон будет аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч.

Читать также: Смотрим на дизайн тыльной панели LG Wing

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿

Источник: ithome