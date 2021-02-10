Представлен Samsung Galaxy F42 5G

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Запросили за Samsung Galaxy F42 5G дорого

После череды утечек и предсказаний Samsung сегодня представила Galaxy F42 5G в Индии. Это не созданная модель с нуля, компания пошла по пути ребрендинга. По сути новинка стала чуть измененной версией Galaxy A22 5G.

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Samsung Galaxy F42 5G получил пластиковый «задник», а на передней панели установили 6,6-дюймовый Infinity-V дисплей разрешением 2400х1080 пикселей с частотой обновления 90 Гц. Аппаратной основой новинки стал чипсет Dimensity 700 в тандеме с 6/8 Гб оперативной памяти и собственной предложили 128 Гб.

В активе Galaxy F42 5G слот для двух симок, порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников, поддержка Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 и сетей пятого поколения. Разрешение фронталки составило 8-мегапикселей и на тыльной стороне установили тройную камеру с датчиками 64 Мп + 5 Мп (сверхширик) + 2 Мп (датчик глубины). Имеется сканер отпечатков пальцев на боковой грани и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 15-ваттной зарядкой. Работает смартфон под управлением Android 11 с оболочкой One UI 3.1.

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Продажи Galaxy F42 стартуют 3 октября и пользователям предложили две версии на выбор с 6/128 Гб и 8/128 Гб памяти по цене $283 и $310 соответственно.

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Источник: gizmochina