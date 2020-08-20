Еще один бюджетник ZTE Blade V2020 был представлен

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Китайская ZTE представила новинку ZTE Blade V2020 – для любителей странных процессоров и всего дикого.





Компания ZTE официально представила бюджетный смартфон серии Blade V на территории своего родного Китая. ZTE Blade V2020 удивит необычным железом и порадует вполне достойным ценником за его технические характеристики.

Смартфон оснащен 6,82-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD+. Устройство работает на базе процессора UNISOC SC9863A. Процессор представляет собой чип начального уровня с 8 ядрами ARM Cortex-A55 в двух кластерах и построен по 28-нм техпроцессу. За графику отвечает ускоритель IMG8322. Чипсет поддерживает TD-LTE, LTE FDD, WCDMA, TD-SCDMA, GSM и другие сетевые стандарты. На заднике устройства можно обнаружить сканер отпечатка пальцев.





В плане фото-возможностей нас также ждет типичный бюджетник. В ZTE Blade V2020 используется блок основной камера, состоящая из четырех модулей:





16-мегапиксельный основной модуль,

8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив,

2-мегапиксельный датчик для макросъемки и

2-мегапиксельный объектив для считывания глубиной резкости.

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За долгую работу отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч. Производитель также сделал акцент на том, что при помощи смартфона очень даже можно подзаряжать и другие устройства, в этом поможет OTG-кабель. За программную составляющую в Blade V2020 отвечает собственный графический интерфейс компании на базе операционной системы Android 10.





Учитывая одну единственную модификацию с накопителем на 128 ГБ, ZTE Blade V2020 оценили в приятный ценник $130. В скором времени цена должна упасть, и на рынке будет еще одна интересная умная звонилка, которую можно использовать как файлопомойку.

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Источник: Gizchina



