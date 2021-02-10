Exynos 2200 обойдет Snapdragon 888 по части графики

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Со ссылкой на официальные тесты информатор поделился сведениями о производительности Exynos 2200

К числу самых ожидаемых новинок 2021 года стоит отнести чипсет Exynos 2200, который создается в сотрудничестве Samsung и AMD. Буквально вчера компания объявила о своем желании представить какой-то новый процессор с акцентом на развлечения и графическую производительность. Логично, что многие предположили, что Exynos 2200 готов и компания устроит его презентацию 19 ноября.

Те слухи что ранее появлялись в сети, говорят о том, что новый чип станет настоящим монстром производительности, который поставит на место топовые платформы от Qualcomm и лишь немного уступит актуальному чипу от Apple. Сегодня сетевой информатор с ником @FrontTron решил поделиться информацией о производительности предрелизных образцов Exynos 2200. При этом никаких скриншотов он не приводит и ссылается на то, что это официальные результаты тестов.

Так, источник говорит о том, что есть «большая разница» в производительности графики от AMD и видеоускорителем Adreno 660 в Snapdragon 888. Естественно в пользу первой и такой вывод сделан по результатам теста в 3DMark (Wild Life). Приводится сравнение и с последним флагманским чипом компании Exynos 2100. В частности, говорится о том, что работа GPU нового чипсета на 17-20% стабильнее при повышении пиковой нагрузки на 31-34%.

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Информатор акцентирует внимание на том, что это тестовые или предрелизные образцы чипа Exynos 2200, которые еще могут быть недостаточно оптимизированы и настроены. Есть шансы, что финальный вариант чипа окажется еще производительнее. Насколько эти предсказания верны, сможем предварительно оценить на следующей неделе. Естественно, при условии, что 19 ноября компания действительно анонсирует Exynos 2200.

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Источник: twitter