Фото корпуса и батарейки Google Pixel 5a и дата анонса

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Премьеру Pixel 5a обещают уже завтра, и он получит самую емкую батарейку среди всех смартфонов компании

Два года назад Google решила, что хороший смартфон не обязательно должен стоить дорого и выпустила условно бюджетный Pixel 3a. В этом месяце может состояться премьера уже третьего поколения смартфона для масс — Pixel 5a. Ходили слухи, что анонс пройдет 26 августа, но издание Androidpolice на правах эксклюзивности сообщило о том, что представить Pixel 5a могут 17 августа, а 26 августа стартуют его продажи.

В подтверждение того, что новинка идет, источник опубликовал фоточки корпуса и аккумулятора Pixel 5a. По всей видимости, сделаны они кем-то из сотрудников сервисного центра Google, куда поступили комплектующие для ремонта смартфона. Снимки подтверждают, что новинка будет выполнена в стиле предшественника, предложит сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне и квадратный блок основной камеры с парочкой датчиков изображения.

При этом автор утечки отметил, что корпус Pixel 5a стал менее жестким, чем он был у предшественника. Из приятных особенностей — 3,5 мм разъем для наушников и аккумулятор емкостью 4680 мАч. Выходит, что Pixel 5a получит самую емкую батарейку среди всех Pixel-фонов, выпущенных на данный момент. Продавать смартфон должны по цене $450.

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Напомним, что, по слухам, Google Pixel 5a должен обладать 6,4-дюймовой OLED‑панелью разрешением FullHD+, чипсетом Snapdragon 765G, 6 Гб оперативки и 128 Гб постоянной памяти. Корпус новинки должен получить класс защиты IP67, и основная камера предложит набор из двух сенсоров 12,2 Мп + 16 Мп с оптическим стабом.

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Источник: androidpolice