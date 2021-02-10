Уникальный Exynos 2200 громит конкурентов в бенчмарке

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На данном этапе Exynos 2200 выглядит весьма впечатляюще

О новом чипе Exynos с графикой AMD говорят достаточно давно и охотно. Именоваться он должен Exynos 2200 и в сеть уже сливали результаты тестов новинки, которые указывали на то, что в плане производительности она будет настоящим монстром. Это же подтверждают и свежие результаты прогонки чипа в GFXBench.

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Так, по итогам забега в Manhattan 3.1 процессор выдал 170,7 fps, в Aztec normal результат составил 121,4 fps и в Aztec high – 51,5 fps. Чтобы вы понимали, как эти результаты выглядят на фоне конкурентов, скажем, что Apple A14 Bionic в этом же тесте выдает 120 fps, 79,9 fps и 30 fps соответственно. Финальная версия Exynos 2200 после его оптимизации может демонстрировать еще более высокий результат.

На фоне таких рекордных показателей на первый план выходит вопрос, а как будут обстоять дела с перегревом и сможет ли Samsung предложить эффективную систему охлаждения, способную обуздать горячий нрав Exynos 2200. Иначе толку от высокой производительности будет мало, чип станет сбрасывать частоты и троттлинг станет хронической его болезнью.

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Напомним, что есть слухи, что Exynos 2200 получит три кластера ядер, где один отведут под мощное ядро Cortex-X2, второй — Cortex-A78 и третий блок займут энергоэффективные ядра Cortex-A55. Графический чип будет построен на микроархитектуре AMD RDNA2 и его кодовое имя Voyager.

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Источник: mydrivers