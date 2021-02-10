Фото Xiaomi Mi 6 Pro, который так и не вышел

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Он должен был стать первым смартфоном компании с экраном разрешением QuadHD

Летом прошлого года Лэй Цзюнь неожиданно решил похвастаться тем, что аудитория Xiaomi Mi 6 в наши дни насчитывает более 2 млн человек. Тогда пользователи заявили, что компании стоит выпустить компактный смартфон на манер Xiaomi Mi 6, на что глава Xiaomi ответил лаконично «принято». Прошло полгода и теперь понятно, что идейным продолжением Mi 6 стал Xiaomi 12.

Это компактный флагман, ощущения от которого аналогичным тем, что вызывал Xiaomi Mi 6, маленький экран идеален. Это слова Лэй Цзюнь, который также заявил, что создать компактный флагман задача не из простых. Сложно в небольшом корпусе уместить флагманскую начинку. Именно поэтому производители отказываются от идеи выпустить топовый смартфон с небольшим экраном. Но Xiaomi это удалось и компактный размер Xiaomi 12 — это то, что необходимо пользователям.

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Интересно, что в свое время компания хотела выпустить уберфлагман или прокаченный вариант Xiaomi Mi 6 — Xiaomi Mi 6 Pro. Аппарат должен был стать первым смартфоном компании с 2К-дисплеем. И это при условии, что его диагональ составляла 5,15 дюйма и на передней панели нашлось место сканеру отпечатков пальцев.

Дальше создания прототипа Xiaomi Mi 6 Pro компания не пошла, но сегодня мы можем увидеть, как выглядел флагман и какие характеристики должен был предложить. Габариты корпуса смартфона составили 145,2х70,5х7,5 мм при весе 168 грамм. Планировалось установить стереодинамики, но отказаться от 3,5 мм разъема для наушников.

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Xiaomi Mi 6 Pro должен был обладать фронталкой на 8 Мп и двойной тыльной камерой 12 Мп (Sony IMX386, f/1.8) + 12 Мп (телеобъектив, f/2.0). В качестве аппаратной платформы должны были предложить Snapdragon 835, который был изготовлен с применением 10-нанометровой технологии, и предлагал видеоускоритель Adreno 540. Питать смартфон должна была батарейка емкостью 3350 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой.

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Источники: gizchina, xiaomiui