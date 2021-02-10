Xiaomi 12 Ultra: названо время выхода флагмана с мощной системой камер

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По части камер Xiaomi 12 Ultra обещает быть одним из лучших на рынке

На этой неделе были представлены Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X, продажи которых стартовали вчера. Уже привычно прозвучало заявление компании, что новинки пришлись ко двору и за ними выстроились очереди. Первые партии устройств были раскуплены за считанные минуты. Сколько всего было продано смартфонов серии Xiaomi 12 компания не сообщает, но хвастается тем, что 5 минут хватило, чтобы продать их на общую сумму $283 млн.

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На этом череда премьер в линейке Xiaomi 12 не завершится. В этом году нас ждет минимум еще один релиз — Xiaomi 12 Ultra, который станет премиальным и самым-самым флагманом компании. Производитель хранит молчание, когда он намерен показать новинку и на помощь приходят инсайдеры, готовые раскрыть время релиза. Свой прогноз дал Digital Chat Station, который часто точен в своих предсказаниях.

По его информации, Xiaomi 12 Ultra должны представить после 1 февраля. В качестве рубежа выбрана дата наступления Китайского Нового года. Его китайцы планируют праздновать до 15 февраля, а значит, ранее второй половины февраля смартфон ожидать не стоит.

В числе главных фишек Xiaomi 12 Ultra называют основную камеру, которая должна предложить четыре датчика и оптику Leica. В качестве главного обещают 50 Мп Samsung GN5 и ему ассистировать будут три модуля: один разрешением 48 Мп и два — 50 Мп. Среди них обещают парочку перископических сенсоров с поддержкой 5-кратного и 10-кратного зума.

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Можно не сомневаться, что Xiaomi 12 Ultra предложит 120-герцовый AMOLED‑дисплей разрешением QuadHD+, платформу Snapdragon 8 Gen 1, до 12 Гб оперативной памяти и до 512 Гб постоянной, аккумулятор емкостью не менее 4500 мАч с быстрой проводной и беспроводной зарядками.

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Источник: gizmochina, gizmochina