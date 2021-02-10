Xiaomi Mix 5: впечатляющие характеристики и цена

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Xiaomi Mix 5 обещает стать венцом технологий и выставкой достижений компании

Линейка Mix в модельном ряду Xiaomi — это экспериментальная площадка для обкатки новых технологий. В прошлых поколениях были безрамочные дисплеи, керамические корпуса, пьезодинамик, слайдер и складная конструкция, подэкранная камера и ряд прочих нововведений. Что же эдакого предложат в Xiaomi Mix 5?

Xiaomi Mix 5 концепт

Если верить последней инсайдерской информации, то Xiaomi Mix 5 намерен вновь предложить камеру под поверхностью дисплея, а также будет впечатлять большим экраном, камерой и скоростью быстрой зарядки. Собственно, в новом поколении нас ждет две версии флагмана: Xiaomi Mix 5 и Xiaomi Mi 5 Pro.

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Базовая версия должна предложить 6,89-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2К с частотой обновления 120 Гц и частотой отклика тача 480 Гц. Вполне ожидаемо, что базироваться новинка станет на топовой платформе Snapdragon 8 Gen 1.

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Xiaomi Mix 5 концепт﻿

Емкость аккумулятора Xiaomi Mix 5 может составить 5000 мАч или 6000 мАч, а вот заряжать его можно будет по проводу на мощности 200 Вт и по беспроводу — 50 Вт. На полную «дозаправку» батареи будет уходить всего 10 минут. Смартфону приписывают сразу пять датчиков в основной камере.

Мнения инсайдеров разделились. Одни говорят в пользу присутствия датчиков 108 Мп + 40 Мп (сверхширик) + 13 Мп (телеобъектив) + 48 Мп (широкоугольный) + ToF-датчик. Другие же уверяют, что 108 Мп сенсору будут ассистировать три модуля разрешением по 50-мегапикселей каждый, где два датчика являются широкоугольными и один — портретный. А завершить ансамбль сенсоров должен телефото объектив на 8 Мп. В числе киллер-фич камеры называют 15-кратный оптический зум и 200-кратный цифровой.

Xiaomi Mix 5 концепт

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Чем будет отличаться Xiaomi Mix 5 Pro от базовой версии, сведений нет. Анонс новой серии может прийтись на март 2022 года. Ожидаемо, что при таком оснащении новинки не будут дешевыми и ценник на Xiaomi Mix 5 с 8/256 Гб памяти может составить $990. Предлагаем отнестись ко всей информации со скепсисом и не спешить ее принимать на веру.

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Источники: sina, sina