Где подвох: характеристики и цена Vivo Pad

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Что-то низкий ценник за такой набор характеристик и для продукта Vivo

Суббренды BBK решили освоить новую для себя нишу — планшеты. В прошлом году мы увидели Realme Pad, а в этом свои творения должны представить Oppo и Vivo. Сегодня известный сетевой информатор Digital Chat Station раскрыл ряд деталей о Vivo Pad, анонс которого ждем в первой половине нынешнего года.

Источник указывает на то, что планшет предложит 120-герцовый дисплей диагональю 11 дюймов разрешением 2560х1600 точек, чипсет Snapdragon 870, аккумуляторную батарею емкостью 8040 мАч с быстрой 44-ваттной зарядкой. Разрешение фронтальной камеры составит 8-мегапикселей и на тыльной стороне установят двойную тыльную камеру на 13 Мп + 8 Мп.

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Работать Vivo Pad должен под управлением Android 11 или Android 12 с фирменной оболочкой OriginOS. Обещают поддержку технологии быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Есть вероятность, что планшету не достанется сканер отпечатков пальцев, а биометрическая идентификация будет представлена функцией распознавания по лицу. Ожидаемая цена — $270. И это более чем адекватная цена, которая позволит Vivo Pad конкурировать с Xiaomi Pad 5 Pro. Только вот что-то очень сладко для компании Vivo.

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Источник: gizmochina