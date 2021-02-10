Главная черта OnePlus 10 подтверждена официально

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Snapdragon 8 Gen 1 ляжет в основу новых флагманов OnePlus

В этом никто не сомневался, но OnePlus решила уточнить этот момент. Все свои флагманы компания выпускает исключительно на базе топовых платформ Qualcomm и OnePlus 10 не станет исключением. Сегодня глава OnePlus Пит Лау заявил о том, что будущий флагман компании будет базироваться на платформе Snapdragon 8 Gen 1.

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Он заявил, что они намерены уделить максимум внимания оптимизации программного и аппаратного обеспечения новинки, чтобы пользователь получил высококлассный продукт. А вот когда серия OnePlus 10 дебютирует, глава компании не стал уточнять.

Слухи же нас ориентируют на то, что семейство OnePlus 10 должны представить в январе, но только в Китае. До глобального же рынка новинки доберутся не ранее марта следующего года. Последние годы компания предпочитала проводить изначально глобальный релиз, а уже потом с небольшим перерывом представлять новинки в Поднебесной. Но теперь у нее в приоритетах домашний рынок.

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Есть сведения, что OnePlus 10 Pro должен предложить AMOLED-панель диагональю 6,7 дюйма разрешением QuadHD+ с частотой обновления 120 Гц, 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5, 128/256 Гб постоянной UFS 3.1 и тройную тыльную камеру с датчиками 48 Мп + 50 Мп (сверхширокоугольный) + 8 Мп (телеобъектив). Емкость аккумулятора может составить 5000 мАч и мощность быстрой зарядки должна быть не менее 65 Вт.

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Источник: gizmochina