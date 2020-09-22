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Gmail получит новое оформление. Нас ждет обещанное крупное обновление?

22.09.2020 174 0

Google обещают довести до ума свой почтовый клиент.

 

Иконки Google

 

В этом году поисковый гигант обновил логотипы своих приложений Google Карты и Фото. Похоже, то же самое ждет и Gmail.

 

По материалам издания 9to5Google, Google начала рассылку различным медиа новой иконки и логотипа Gmail. На рисунке изображена привычная буква «M», но значок конверта вокруг письма больше не виден. Напомним, с 2013 года компания использует конверт в качестве иконки Gmail, а форма логотипа сервиса осталась практически неизменной с момента его запуска в 2004 году.

 

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Форма конверта в логотипе Gmail теперь можно рассмотреть в форме самой буквы M. Изменения сделаны для того, чтобы вписаться в единую философию дизайна приложений от Google.

 

Чертеж логотипа Gmail

 

Чертеж, отправленный в 9to5Google, не окрашен, и издание считает, что Google, скорее всего, заполнит иконку своими фирменными цветами, как это было сделано в других сервисах, типа Google Фото, Fit, Lens и Assistant.

 

Кроме очевидной смены логотипа, компания планирует полный редизайн приложения. По крайней мере, это подтверждает предыдущий опыт – в прошлом компания выпускала новые логотипы для своих сервисов в преддверии крупных обновлений.

 

Еще в июле мы рассказывали о большом обновлении Gmail, которое добавило в приложение Чат, аналог Zoo – Meet – и Rooms. Похоже, компания не собирается останавливаться на этом. Главное, чтобы Gmail не стал еще более тяжелым и неповоротливым, каким он является сейчас.

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Текущий дизайн Gmail

 

Источник: 9to5Google


https://andro-news.com/news/google-chrome-stanet-esche-bezopasnee.html Google Chrome станет еще безопаснее(в Адм. панель)

Google Gmail
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 22.09.2020

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Gmail получит новое оформление. Нас ждет обещанное крупное обновление?