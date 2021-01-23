Redmi Note 10: когда презентация? iPhone SE 2021 рассекречен и крах Samsung Galaxy Note

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«Последний из» Galaxy Note, слив iPhone SE 2021 и подробности о Redmi Note 10

Представляем вам дайджест новостей за текущую неделю. Неделя выдалась жаркой, нам определенно есть что обсудить. Утечки, анонсы и сливы были буквально "на всех фронтах".

Уже в феврале нас ждет презентация Redmi Note 10. Продолжаем размышлять о технических характеристиках смартфона, через призму того что нам сейчас известно.

Обсудим новость о том, что последним в линейке Galaxy Note может стать модель Galaxy Note 20 FE. Мы уже знаем, что новый Galaxy S21 поддерживает стилус S pen. Более того очевидно что гибкие смартфоны линейки Galaxy Fold останутся с нами надолго. Так что да, для Samsung это запланированный ход.

Затронем новости о том, что LG может продать свое мобильное подразделение. Поверьте, вы ни за что не угадайте, кто его может выкупить. Чем примечателен Вьетнамский холдинг Vingroup, и причем тут «Мивина»? Подробности в видео.

О компании Apple на этой неделе поговорим тоже не мало. Утечки нового iPhone SE Plus говорят о том, что он будет похож на iPhone 11. Рендеры iPad mini 6 дают нам надежду на первый безрамочный «миник», а умные очки от Apple снова в новостях.

Раскроем подробности патента Xiaomi с «невидимыми камерами», и покажем, что будет, если скрестить игровой ПК и стильные кроссовки (да-да, это не шутка).

Это и многое другое вы увидите в новом новостном выпуске. Приятного просмотра!



