Google добавит в свою «звонилку» опцию проверки спам-звонков

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Google, наконец-то, поможет пользователям и владельцам бизнесов наладить контакт.

Вас тоже ведь бесят вечные спам-звонки? Наверняка вы уже привыкли просто помещать все неизвестные звонки в черный список вашего смартфона. Несмотря на то, что многие компании все еще не перестают названивать вам, они понимают, что такой способ оповещения не работает. Причем такая проблема имеется не только в наших странах – весь мир страдает от надоедливых звонков.

Это понимает Google, поэтому вскоре на смартфонах с их «звонилками» появится функция проверки, кто вам звонит.

Стремясь помочь адекватным компаниям, не занимающимся рассылкой спама и мошеннических сообщений, Google планирует ввести новую функцию для Android-смартфонов под названием Verified Calls (Проверенные звонки), которая будет отображать имя звонящего, логотип его компании и причину звонка вместе с символом проверки, который показывает, что звонок был утвержден Google.

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Google уверяет, что все проверки проходят безопасно, и поисковый гигант не собирает и не хранит никакой персональной информации после проверки.

Функция «Проверенные вызовы» не будет являться общесистемной, но доступна в приложении «звонилки» (Phone App), которое внедряется в прошивку многих Android-смартфонах. Пользователи, в которых звонилка от Google отсутствует, вскоре смогут скачать его из Google Play.

Предприятия, заинтересованные в использовании «Проверенных вызовов», должны будут зарегистрироваться у одного из существующих партнеров Google. Изначально Verified Call будет распространяться на территории США, Мексики, Бразилии, Испании и Индии, но позже компания планирует добавить остальные страны.

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Источник: TechCrunch



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