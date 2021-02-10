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Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro с телеобъективом? Это возможно

17.05.2021 213 0

Появились подробности о камере Google Pixel 6 Pro

Во второй половине года нас ждет премьера Google Pixel 6, а также компания вернет на рынок увеличенную версию флагмана, но с именем Google Pixel 6 Pro. На прошлой неделе инсайдер Джон Проссер выложил в сеть рендеры смартфонов, которые в этот раз выглядят необычно и все благодаря необычному блоку камер. По слухам, базовая версия получит два датчика изображения, а «прошка» — три ключевых модуля.

 

Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro с телеобъективом? Это возможно – фото 1

 

Сегодня инсайдеры показали блок основной камеры Google Pixel 6 Pro ближе, а также рассказали больше о ней. Ожидается, что в качестве главного сенсора смартфон получит объектив разрешением 50-мегапикселей, дополнит который широкоугольный модуль. Приятное новшество — камера-перископ на 8-мегапикселей с поддержкой 5-кратного оптического зума. Есть еще и четвертый датчик, который отвечает за цветокоррекцию. Сватают телеобъектив и базовой версии, но его разрешение неизвестно.

 

Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro с телеобъективом? Это возможно – фото 2

 

Обращаем внимание, что на рендерах от Джона Проссера у Pixel 6 Pro камера тройная и четвертого датчика нет. Поэтому не будем спешить принимать на веру любую из информаций.

 

Напомним, что в сети ходят слухи, что серия Pixel 6 получит систему на чипе Whitechapel вместо платформы Qualcomm, а создают ее совместно с Samsung. Вместе со смартфонами компания может представить и умные часы Google Watch.

 

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Источники: twitter, twitter, twitter

Google Pixel 6 Pro Google Pixel 6
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.05.2021

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